رضا عبد العال يعلن قائمة طنطا استعدادًا لمواجهة الزمالك

أعلن رضا عبد العال المدير الفنى لفريق طنطا، عن قائمة فريقه لمواجهة الزمالك، في بطولة الدوري المصري الممتاز، والمقرر إقامتها مساء غد الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة 29 من عمر بطولة الدوري، على استاد القاهرة الدولي.

وجاءت قائمة طنطا كالآتي:

محمد أشرف، سليمان عبدربه، مصطفى الكومي، محمود مسعود، محمد العشري، محمود منصور، مصطفى ايمن، محمد الشاذلي إيهاب سمير، محمد جدو، هشام شعبان، محمود كابونجا، حسام غالي، احمد فهمي، عبدالرحمن الدح، حامد حمدان، محمد حسام، احمد صافي، احمد الألفي، محمد انوش.

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يذكر أن مواجهة الزمالك تمثل الظهور الثانى لرضا عبد العال مع فريق طنطا بعد تعينه مدير فني للفريق خلفاً أيمن المزين ، حيث تعادل فى ظهوره الأول بالجولة الماضية أمام فريق نادى مصر .

ويحتل فريق طنطا المركز الـ18 والأخير في ترتيب الدوري المصري برصيد 18 نقطة، فيما يحتل الزمالك المركز الثاني بـ55 نقطة.