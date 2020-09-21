- 1/2
- 2/2
لا تتوقف جماعة الإخوان الإرهابية عن كذبها وخداعها للشعب المصري، ومحاولاته البائسة في تشوية صورة مصر للعالم الخارجي، ذلك أنها تواصل بث الفيديوهات القديمة وأخرى المفبركة والمزيفة لمظاهرات مزعومة، قالوا إنها حديثة لاحتجاجات تأتي في إطار الاستجابة لأجندتهم التخريبية للتحريض ضد الدولة المصرية.
لكن الشعب المصري، أدرك الكذب الإخواني والسموم التي يتم بثها سواء كان على مواقع التواصل الاجتماعي أو عبر القنوات الإخوانية الداعمة للإرهاب والعنف، كان أحدثها مزاعم "الإرهابية" بخروج مظاهرة في منطقة الدويقة، متداولين مقطع فيديو زاعمين أنه لمظاهرات حديثة، مستخدمين الفيديوهات القديمة في إعادة بثها مرة أخرى باعتبار أنها حديثة من أجل تنفيذ الأجندة التخريبية التي تقودها الإرهابية لنشر الفوضى في البلاد.
ترويج الأكاذيب والشائعات من الإخوان لم يقتصر على الدويقة فحسب، إنما شمل أيضا مناطق أخرى من بينها العياط، حيث اعتمدت الإرهابية على نشر فيديوهات قديمة للادعاء بوجود مظاهرات فى الشوارع، واستعانوا بفيديو مفبرك يروجوا لمظاهرات في العياط، وادعاء كونها مظاهرات لعناصر الجماعة الإرهابية.
إلا أنه على أرض الواقع بمنطقة العياط، تبين عدم وجود أي مظاهرات، أو أي تجمعات خرجت على الإطلاق، وأن ما تروجه قنوات الجماعة الإرهابية ليس له أي أساس من الصحة على أرض الواقع.
وقال أهالى العياط أنهم يقفون مع الدولة ، واستقرارها ، وأكدوا ان ما تبثه قنوات الجماعة الإرهابية عبارة عن فيديوهات مفبركة لاوجود لها ، وأن الاهالى يعمون التنمية والاستقرار في الدولة.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر المصريون يفضحون أكاذيب قنوات الإخوان والجزيرة.. ويلقنونها درساً في المهنية والضمير.. يتصدون للجانهم الإلكترونية بعد فبركة لقطات ... على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع اليوم السابع وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.