سلاف فواخرجى فى صورة نادرة لها مع أصدقائها من أيام البكالوريا

نشرت الفنانة السورية سلاف فواخرجى صورة جديدة لها عبر حسابها الرسمى على موقع إنستجرام، ترجع لأيام الدراسة حيث ظهرت مع مجموعة من أصدقائها فى تلك المرحلة العمرية، والتى أكدت أنها للمرة الأولى تشاهد تلك الصورة حينما علقت عليها بكتابة: "صورة أول مرة بشوفها من أيام البكالوريا، أحلى رفقات، فرقتنا الأيام بس الذكريات الحلوة حاضرة بالقلب ورفقة المدرسة ما بتتنسى".



سلاف فواخرجى

ثم حرصت على أن تعرف متابعيها بأصدقائها حينما كتبت: "من اليمين، ميريانا ميليكيان ولينا شعبان وأنا، وميرفت حرب وهلا شيخ موس وربا عاليسار".



سلاف فواخرجى على انستجرام

من ناحية أخرى أشادت النجمة السورية سلاف فواخرجى، بمسلسل الاختيار الذى عرض فى موسم دراما رمضان الماضى، وأعيد عرضه مؤخرا مرة ثانية، وتناول مسلسل "الاختيار" حياة أحمد صابر المنسى - قائد الكتيبة ‏‏103 صاعقة - الذى استشهد فى كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح ‏المصرية عام 2017، أثناء التصدى لهجوم إرهابى فى سيناء، وأظهر العمل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية ‏فى حياة البطل الراحل‎.

وكتبت سولاف، عبر حسابها على إنستجرام، "إحنا ربنا ميزنا بحاجة واحدة عن المخلوقات كلها، الاختيار.. اختيار الأبطال الحقيقيين للوطن، لحتى الوطن اختارهم واحتضنهم، واختيار صناع العمل للموضوع وإيمانهم فيه رغم صعوبته خصوصا بوقت ضياع المفاهيم، ورد فعل الناس والجمهور الكبير لهذا العمل، كله بيصب بمفهوم الاختيار الصحيح، مسلسل الاختيار جدير بالمشاهدة وبالتقدير".

مسلسل الاختيار بطولة أمير كرارة وأحمد العوضى ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق وعدد كبير من الفنانين وهم محمد إمام، آسر ياسين، ومحمد رجب، وإياد نصار، وكريم محمود عبد العزيز، وماجد المصرى، وصلاح عبد الله، وكريم عبد الخالق، ومحمد عز، ومها نصار، وآخرين وهو تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى.

