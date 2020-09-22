5 إصابات جديدة بفيروس كورونا فى الهلال السعودي

واصل فيروس كورونا المستجد، ضرب صفوف نادى الهلال السعودي، خلال تواجده فى قطر، لخوض منافسات الموسم الحالى 2019 - 2020، من مسابقة دورى أبطال أسيا، بعد ظهور 5 حالات جديدة مصابة بالفيروس.

وأصدر نادي الهلال السعودي، بيانا رسميا، عبر حسابه بموقع التواصل الإجتماعى "تويتر"، قال فيه أوضحت الفحوص التي أجرتها بعثة الهلال إصابة الثلاثي "محمد جحفلي، محمد كنو، محمد الكنيدري" بفيروس كورونا، إضافة إلى أحد أعضاء الجهاز الفني وأخصائي التغذية، ويخضعون للعزل الصحي وفقًا للبروتوكولات الطبية المعتمدة من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

فيما تجاوز صالح الشهري ونواف العابد ومحمد الواكد ثلاثي فريق الهلال، إضافة إلى سعود كريري إداري الفريق، الإثنين، المسحة الأولى التي جاءت نتائجها سلبية، فيما تبقى المسحة الثانية التي يشترطها الاتحاد الآسيوي لعودة اللاعبين إلى التدريبات.

وسيجري الرباعي مسحة طبية ثانية للتأكد من سلامتهم قبل أن يعودون إلى تدريبات الفريق، إضافة إلى حمد العبدان، الذي ظهرت مسحته الأولى سلبية.

Advertisements

ويستعد الفريق الأزرق لمواجهة شباب أهلي دبي، الأربعاء المقبل، في ختام دور المجموعات لدوري أبطال آسيا، بعد حسم الهلال تأهله متصدراً للمجموعة الثانية، بـ11 نقطة.

يذكر أن سلمان الفرج أول اللاعبين العائدين إلى تدريبات فريقه، من المصابين، بعد أن أجرى مسحتين طبيتين، جاءت نتائجها سلبية، قبل أن يشارك، الإثنين، في تدريبات فريقه



