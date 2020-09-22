الرى: منسوب مياه نهر النيل سيرتفع من 80 إلى 120 سم

قال المهندس محمد السباعى المتحدث باسم وزارة الرى والموارد المائية، إن موسم الفيضان بدأ فى أغسطس الماضى ويستمر لثلاثة أشهر، مضيفا أن منسوب مياه نهر النيل سيرتفع من 80 إلى 120 سم.

وأوضح، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسئوليتى"، على فضائية "صدى البلد"، مع الإعلامى أحمد موسى، أن التعدى على المجرى المائى يعرقل عملية تصريف مياه الفيضانات بسب ارتفاع منسوب المياه، مضيفا :"حذرنا من قاموا بالبناء على أراضى نهر النيل والتي تمثل حرمه، والتحذيرات تخص من يقوم بالزراعة على أراضى طرح النهر تعتبر جزء من مجرى نهر النيل دون غيرهم ".

وأوضح، أنه خلال الـ5 أيام المقبلة سيرتفع منسوب مياه نهر النيل ولكنه سينخفض، مشيرا إلى أن هناك 13 محافظة متاخمة لنهر النيل وليس فقط محافظة البحيرة أو دمياط وكفر الشيخ فقط، وتم التنسيق مع تلك المحافظات لمتابعة مناسيب المياه على مدار الساعة.

وتابع: "لا توجد لدينا جزر تتعرض للغرق نتيجة الفيضان بشكل كامل"، موضحاً أن الفيضان هذا العام أعلى من فيضان العام الماضى، ونستفيد من الفيضان بالتخزين في السد العالى حتى الحدود الكاملة.

