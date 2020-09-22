فيريرا يوجه رسالة لجماهير الزمالك بعد اعتذاره عن تدريب الفريق

وجه جيسوالدو فيريرا المدير الفني الأسبق للزمالك، رسالة إلى جماهير النادي الأبيض عقب الاعتذار عن تدريب الفريق خلال الفترة المقبلة، بعد دخول إدارة النادي في مفاوضات معه لخلافة المدرب الفرنسي الهارب باتريس كارتيرون الذى تولى تدريب التعاون السعودي.

وقال فيريرا عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام": "إلى جماهير الزمالك العظيمة، أنا سعيد وفخور حقا بدعوتي لتدريب الفريق مجددا، لسوء الحظ ولأسباب شخصية وعائلية لن أستطيع قبول التحدي في وقت هام جدا للنادي".

وواصل: "كمشجع أتمنى الأفضل للفريق وأن يتوج يصبح بطلا إفريقيا، ستكونون دائما في قلبي".

وأعلن مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، اعتذار فيريرا عن تدريب الفريق في الوقت الحالي وخلافة الفرنسي باتريس كارتيرون الذي رحل عن تدريب الفريق لتولي القيادة الفنية للتعاون السعودي.

وأكد مرتضي منصور في تصريحات إعلامية أن فيريرا اعتذر عن قيادة الفريق في تلك المرحلة مفضلاً تولي المسئولية الفنية للفريق من بداية الموسم.

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وأضاف منصور أن الاختيار حاليًا ينحصر بين كالديرون وأحد المدربين الإيطاليين.



