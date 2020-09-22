مراكز تصحيح امتحانات الدور الثانى للثانوية الأزهرية تنتهى اليوم من 33 مادة

تواصل مراكز تصحيح امتحانات الدور الثانى للثانوية الأزهرية أعمالها اليوم الثلاثاء، حيث ستبدأ تصحيح مادة الكيمياء وما تبقى، وذلك بعد انتهاء المراكز البالغ عددها 5 من تصحيح أوراق إجابات امتحان مواد الفقه علمى وأدبى، إنشاء، جبر وهندسة فراغية، فيزياء، جغرافيا، بلاغة علمى وأدبى، قرآن كريم، حديث للقسمين، تفسير علمى وأدبى، أحياء، اللغة الفرنسية، أدب ونصوص للقسمين، استاتيكا، فلسفة ومنطق، نحو علمى، تفاضل وتكامل، اللغة الإنجليزية أدبى، اللغة الانجليزية علمى، والنحو أدبى، والتوحيد للقسمين، مواد ديناميكا، تاريخ، صرف للقسمين، ميكانيكا نظام قديم.

واختتمت أمس امتحانات الدور الثانى للثانوية الأزهرية، حيث أدى طلاب القسم العلمى الامتحان بمادة الكيمياء، والتى أنطلقت من الساعة التاسعة وحتى الثانية عشر، حيث اختتم طلاب القسم الأدبى امتحاناتهم أول أمس بمادة الصرف باللجنة الأولى ومادة التاريخ باللجنة الثانية.

وأدى طلاب الدور الثانى بالشهادة الثانوية فى 347 لجنة بـ27 منطقة أزهرية على مستوى الجمهورية، أمتحن بها 41 ألفا و315 طالبا وطالبة بالقسمين الأدبى والعلمى.

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كما تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بالقاهرة لمتابعة سير الامتحانات الخاصة بالثانوية الأزهرية الدور الثانى، والتشديد على تفعيل كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية للحفاظ على سلامة الطلاب والمراقبين.

كما تم تخصيص الأرقام 01223343001 و 01118825385. للتواصل المباشر مع المسؤولين عن امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية الدور الثانى عبر الواتس آب، وذلك على مدار الساعة، مع التأكيد على سرية الشكوى، والتنبيه على مقدمها أن يرسل ما يثبت هويته.