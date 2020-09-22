الارشيف / أهم الاخبار

المقاول الهارب محمد على يقضى سهرته مع فتاة فى نهاية يوم التحريض

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

في صورة جديدة تؤكد أن تحريض المقاول الهارب محمد على يقتصر على السوشيال فقط، ويدعو المواطنين لدعوات التخريب والفوضى ، يقضى سهرته مع فتاة جديدة.

ونشر المقاول الهارب محمد على صورة له مع إحدى الفتيات و كتب عليها :" good night".

تتواصل أكاذيب المحرضين ضد مصر فى فضحهم وتكشف مدى خداعهم وفشلهم، ففى حين زعم المقاول الهارب محمد على، خلال فيديوهات للتحريض على التظاهر ضد الدولة المصرية، ونشر الفوضى والخراب والتى أساء فيها للمصريين، زعم أنه سيبقى فى الشارع مثلما سيبقى المتظاهرين فى الشارع حتى يكون مثلهم، ولكن فيديوهاته التحريضية أثبت كذبه وكشفت إدعاءه

Advertisements

ومثلما يقول المثل المصرى "الكدب ملوش رجلين"، كشفت فيدوهات محمد على كذبه وخداعه للمصريين حول إدعاء بقائه فى شوارع إسبانيا مثل المتظاهرين وعدم عودته المنزل مطلقا، ظهر المقاول الهارب بملابس مختلفة فى 3 فيديوهات لايف فى اليوم نفسه، ما يعنى أنه يذهب للاستحمام والتمتع بحمام دافئ وتغير ملابسه والجلوس فى التكيف لتناول الغداء فيما يحرض المواطنين فى مصر على البقاء هم والنوم فى الشارع، ثم يعود هو مجددا لبث فيديوهاته من الشارع ليوهم متابعيه أنه باقى فى الشارع ولا يغادره كما أكد أكثر من مرة على عكس الحقيقة التى كشفتها  الفيديوهات لتؤكد فشله وعدم مصداقيته وخداعه لمتابعيه

 

 

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر المقاول الهارب محمد على يقضى سهرته مع فتاة فى نهاية يوم التحريض على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع اليوم السابع وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

Advertisements

إقرأ ايضا