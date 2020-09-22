إصابة 9 أشخاص فى سقوط لعبة ملاهى بمطروح

أصيب 9 أشخاص بإصابات متنوعة، اليوم فى الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، إثر سقوط إحدى الألعاب الترفيهية بمدينة ملاهي بمدينة مرسى مطروح، وتم نقلهم لمستشفى مطروح العام لتلقي العلاج اللازم.
تلقى وكيل وزارة الصحة بمحافظة مطروح، الدكتور أحمد البلتاجى، إخطارًا من مستشفى مطروح العام بوصول 9 مصابين إثر سقوط لعبة الصاروخ بملاهى البوسيت بسبب قطع في سير اللعبة.
وأوضح الدكتور محمد سعدية، مدير مرفق مطروح، أنه تم الدفع ب 6 سيارات إسعاف لمكان الحادث وتم نقل المصابين الذين تراوحت إصابتهم ما بين كسور وجروح وكدمات وجارٍ اتخاذ اللازم لعلاجهم.
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