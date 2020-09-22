جيلبرتو: أحلم بالعمل فى الأهلى.. وجوزيه حالة فريدة ولا يقارن

قال الأنجولى جيلبرتو، لاعب الأهلى السابق، إنه فخور بالفترة التى قضاها بين جدران القلعة الحمراء والإنجازات التى حققها رفقة الشياطين الحمر، وأضاف الأنجولى جيلبرتو ، فى تصريحات تليفزيونية: "من صغري وأنا أحلم بالاحتراف والجميع توقع لى ذلك وقد نجحت فى اللعب بصفوف أتليتكو الذى يعد أهلى أنجولا، ومنه انتقلت للقلعة الحمراء".
وأردف: "لعبت فى الأهلى 8 سنوات، واللعب له بمثابة فخر لى، أنا مدين له بالكثير وأتمنى أن أعمل به وأساهم فى إنجازاته من الناحية الفنية كما ساهمت بها كلاعب، لأننى ابن النادي".
وأكمل: "لقد خضت الكثير من المباريات الصعبة مع الأهلى، ولكن يظل اللقاء الأصعب، فى نهاية دورى 2008 -2009 والذى توجنا فيه على حساب الإسماعيلي".
وأتم قائلا: "فايلر لم يصل لمستوى مانويل جوزيه، المدربان مختلفان عن بعضهما تماما وجوزيه لايقارن بأحد، جوزيه قاد أفضل جيل فى مصر وعند تقيمي لمدربي الأهلى، فإن جوزيه حالة فريدة".
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