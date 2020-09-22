الارشيف / أهم الاخبار

انقطاع مياه الشرب عن 11 منطقة بالقاهرة 18 ساعة بدءًا من العاشرة صباح اليوم

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

تشهد 11 منطقة بمحافظة القاهرة، اليوم الثلاثاء، انقطاع مياه الشرب لمدة 18 ساعة تبدأ اليوم الثلاثاء من الساعة العاشرة صباحا حتى الساعة السادسة صباح الأربعاء، وذلك نظراً لقيام الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بتنفيذ أعمال تطوير بمنطقة عين شمس مما يترتب عليه تحويل مسار خط المياه قطر 1000 مم، وفق ما أعلنته محافظة القاهرة.

 

 

وأعلنت محافظة القاهرة أن شركة مياه الشرب بالقاهرة، أن المناطق المتأثرة بانقطاع المياه هى "خارجة المطرية – المسلة ومتفرعاتها – جوبيان ومتفرعاتها – شارع إبراهيم عبد الرازق ومتفرعاته – منطقة الالف مسكن – منطقة الهايكستب – النزهة الجديدة"، لمدة 18 ساعة اعتبارا من الساعة العاشرة صباح اليوم الثلاثاء وحتى الساعة السادسة صباح غدا الأربعاء.

Advertisements

 

وأهابت شركة مياه الشرب بالقاهرة، بأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، لافتة إلى أنه سيتم توفير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.

 


Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر انقطاع مياه الشرب عن 11 منطقة بالقاهرة 18 ساعة بدءًا من العاشرة صباح اليوم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع اليوم السابع وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

Advertisements

إقرأ ايضا