فيديوهات محمد على تفضحه.. يزعم البقاء فى الشارع "بس بيروح ينام ويغير هدومه"

تتواصل أكاذيب المحرضين ضد مصر فى فضحهم وتكشف مدى خداعهم وفشلهم، ففى حين زعم المقاول الهارب محمد على، خلال فيديوهات للتحريض على التظاهر ضد الدولة المصرية، ونشر الفوضى والخراب والتى أساء فيها للمصريين، زعم أنه سيبقى فى الشارع مثلما سيبقى المتظاهرين فى الشارع حتى يكون مثلهم، ولكن فيديوهاته التحريضية أثبت كذبه وكشفت إدعاءه.

ومثلما يقول المثل المصرى "الكدب ملوش رجلين"، كشفت فيدوهات محمد على كذبه وخداعه للمصريين حول إدعاء بقائه فى شوارع إسبانيا مثل المتظاهرين وعدم عودته المنزل مطلقا، ظهر المقاول الهارب بملابس مختلفة فى 3 فيديوهات لايف فى اليوم نفسه، ما يعنى أنه يذهب للاستحمام والتمتع بحمام دافئ وتغير ملابسه والجلوس فى التكيف لتناول الغداء فيما يحرض المواطنين فى مصر على البقاء هم والنوم فى الشارع، ثم يعود هو مجددا لبث فيديوهاته من الشارع ليوهم متابعيه أنه باقى فى الشارع ولا يغادره كما أكد أكثر من مرة على عكس الحقيقة التى كشفتها الفيديوهات لتؤكد فشله وعدم مصداقيته وخداعه لمتابعيه.



محمد على 1



محمد على 2



محمد على 3

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وبآلاف التغريدات، تصدر هاشتاج #محدش_شاف_الثوره_ياولاد.. قائمة ترند تويتر فى مصر وبعض الدول العربية، حيث سخر مغردون فيه من فشل دعوات المقاول الهارب محمد على وجماعة الإخوان فى الحشد للتظاهرات بهدف زعزعة استقرار الوطن، ليثبتوا مجددا أن الشعب المصرى أصبح واعيا بما يكفى لكشف مخططات الشر من هؤلاء والحفاظ على مقدرات الوطن.

​وتنوعت تغريدات المشاركين من خلال الهاشتاج، حيث قال إبراهيم مهدى: "كل يوم يصطدم حلم الإخوان المسلمين فى مصر بشجاعة وقوة الشعب المصرى الذى أطاح بكل أحلامهم وأوهامهم فى العودة للمشهد من جديد"، وسخر أحمد فتوح، قائلا: "محدش شاف الثورة يا ولاد.. لا كنت فى الحمام ساعتها مأخدتش بالى".



