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ضبط عناصر مشاغبة حاولت التعدى على سيارة شرطة بقرية أبو رجوان بالبدرشين

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صرح مصدر أمنى بأنه تم إلقاء القبض على العناصر المشاغبة التى حاولت التعدى على سيارة الشرطة بقرية أبو راجون  بالبدرشين، وجارى اتخاذ الاجراءات القانونية حيالهم.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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