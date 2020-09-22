أسعار تذاكر قطارات الصعيد بكافة أنواعها المكيفة والعادية والروسية

يقدم "اليوم السابع" كل ما تريد معرفته عن أسعار تذاكر خطوط الصعيد حاليا من القاهرة حتى أسوان بكافة القطارات المكيفة بأنواعها والعادية بأنواعها والروسية الجديدة التى تم بدء الدفع بها مؤخرا، وذلك خلال الجدول التالى:
|
المحطـــات
|
مميزة
|
محسنة
(روسى)
|
مكيف أسبانى
|
مكيف VIP
|
أولى
|
ثانية
|
أولى
|
ثانية
|
القاهرة / بنى سويف
|
6
|
30
|
50
|
45
|
85
|
70
|
القاهرة / المنيا
|
12
|
40
|
85
|
65
|
135
|
100
|
القاهرة / أسيوط
|
16
|
50
|
100
|
80
|
170
|
125
|
القاهرة / سوهاج
|
19
|
55
|
115
|
85
|
195
|
135
|
القاهرة / قنا
|
22
|
65
|
135
|
100
|
230
|
155
|
القاهرة / الاقصر
|
24
|
75
|
145
|
110
|
245
|
165
|
القاهرة / أسوان
|
28
|
85
|
175
|
125
|
295
|
190
وكانت هيئة السكة الحديد قامت نهاية يوليو الماضى بزيادة أسعار تذاكر كافة القطارات ابتداء شاملة القطارات المكيفة بكافة أنواعها وكذلك العادية بنسبة زيادة تراوحت بين 25% و83% للمكيف، ووصلت غلى 150% للعادى.
وشمل قرار هيئة السكة الحديد استحداث درجة جديدة تسمى "ثانية محسنة، على أن تعادل سعر تذكرتها سعر قطارات الدرجة الثانية مميزة الحالية (العادية) مع إضافة عليها زيادة قدرها 150%.
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