أسعار تذاكر قطارات الصعيد بكافة أنواعها المكيفة والعادية والروسية

يقدم "اليوم السابع" كل ما تريد معرفته عن أسعار تذاكر خطوط الصعيد حاليا من القاهرة حتى أسوان بكافة القطارات المكيفة بأنواعها والعادية بأنواعها والروسية الجديدة التى تم بدء الدفع بها مؤخرا، وذلك خلال الجدول التالى: المحطـــات مميزة محسنة (روسى) مكيف أسبانى مكيف VIP أولى ثانية أولى ثانية القاهرة / بنى سويف 6 30 50 45 85 70 القاهرة / المنيا 12 40 85 65 135 100 القاهرة / أسيوط 16 50 100 80 170 125 القاهرة / سوهاج 19 55 115 85 195 135 Advertisements القاهرة / قنا 22 65 135 100 230 155 القاهرة / الاقصر 24 75 145 110 245 165 القاهرة / أسوان 28 85 175 125 295 190 وكانت هيئة السكة الحديد قامت نهاية يوليو الماضى بزيادة أسعار تذاكر كافة القطارات ابتداء شاملة القطارات المكيفة بكافة أنواعها وكذلك العادية بنسبة زيادة تراوحت بين 25% و83% للمكيف، ووصلت غلى 150% للعادى. وشمل قرار هيئة السكة الحديد استحداث درجة جديدة تسمى "ثانية محسنة، على أن تعادل سعر تذكرتها سعر قطارات الدرجة الثانية مميزة الحالية (العادية) مع إضافة عليها زيادة قدرها 150%.



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