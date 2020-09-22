خالد جلال يكرم "أحمد حلمى" فى سينما مصر

كرم المخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافى، والمشرف العام على مركز الإبداع الفنى، الفنان " أحمد حلمى "، مساء أمس الاثنين، فى مركز الإبداع الفنى بدار الأوبرا المصرية. أهدى خالد جلال، مخرج "سينما مصر" شهادة تقدير موقعة من كل أبطال العرض وتحمل عنوان "إلى من عاش ليبقى"، للفنان أحمد حلمى، عقب مشاهدته للعرض المسرحى "سينما مصر"، بحضور الإعلامى حازم شفيق رئيس قناة الحياة، ومهندس الديكور محمد الوكيل. ووجه حلمى التحية والشكر لكل فنانى العرض، وأعرب عن إعجابه الشديد بأدائهم المتميز، وقال إن هذا العمل يدل أولا على الجهد الكبير للمخرج خالد جلال فى اختيار وتدريب كوكبة من الشباب الموهوبين، سنراهم نجوما فى المستقبل القريب بمشيئة الله . Advertisements "سينما مصر" هو عرض تخرج نجوم الدفعة الثانية من استوديو المواهب بمسرح مركز الإبداع الفني، ويتناول أهم المشاهد السينمائية لأفلام تعد علامات فى تاريخ السينما المصرية، متخذا شخصية نادية للفنانة فاتن حمامة فى فيلم "الليلة الأخيرة" الخط الدرامي الأساسى للمسرحية، ليؤكد أن قوة مصر وعظمتها وحضارتها ستظل إلى نهاية الدهر مهما حاول أعدائها محو تاريخها وإضعاف قوتها، وأن الفن هو ذاكرة الوطن وتوثيق لتاريخه الذى لن يمحى أبدا .







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