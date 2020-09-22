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المنتخب يستقر على قيادة مصطفى محمد لهجوم الفراعنة أمام توجو

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استقر الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام البدري علي تواجد مصطفى محمد مهاجم نادي الزمالك في معسكر الفراعنة المقبل في شهر نوفمبر في الفترة من 9 إلى 17 نوفمبر ويتخلله مباراتان أمام توجو في الجولة الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا  2022 التي تستضيفها الكاميرون.

واستقر الجهاز الفني بقيادة حسام البدري المدير الفني للفراعنة على الدفع بمصطفى محمد لقيادة هجوم المنتخب أمام توجو في حالة استمرار تألقه مع الزمالك خلال الفترة المقبلة إلى جانب ظهوره بمستوى مميز في معسكر الفراعنة المقرر انطلاقه 9 نوفمبر المقبل.

 

يتصدر منتخب جزر القمر ترتيب المجموعة السابعة برصيد 4 نقاط من فوز وتعادل، بينما منتخب كينيا يتقاسم الوصافة مع منتخب مصر برصيد نقطتين بينما يأتي منتخب توجو في المركز الأخير برصيد نقطة وحيدة من تعادل وهزيمة


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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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