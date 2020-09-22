رمضان صبحى يعدل استراتيجية التعاقدات فى الأهلى

عدل رمضان صبحى نجم هجوم منتخبنا الوطنى المنتقل فى الموسم الجديد لنادى بيراميدز استراتيجية تعاقدات النادى الأهلى بداية من الموسم الجديد، ورفض رمضان صبحى التوقيع للأهلى بعد انتهاء فترة إعارته من هيدرسيفيلد الإنجليزى رغم إنهاء الأهلى مفاوضات الشراء مع الجانب الإنجليزى، بنجاح إلا أن موقف اللاعب تغير بعد تلقيه عرض بيراميدز المغرى والذى سيحصل بموجبه على 200 مليون جنيه طوال مدة التعاقد الممتدة لمدة 5 سنوات.

وأكد مصدر مطلع داخل النادى الأهلى أن رمضان صبحى أجبر النادى على تعديل استراتيجيته التعاقدية، من خلال الاتفاق مع أى لاعب والحصول على توقيعه أولا قبل الدخول فى مفاوضات مع ناديه وهو ما حدث حتى الآن مع الثنائى محمد إبراهيم صانع ألعاب مصر المقاصة وبدر بانون مدافع الرجاء المغربى، والذى حصل الأهلى على توقيعهما قبل التفاوض مع نادييهما لضمهما فى الصيف، وهو ما حدث من قبلهما أيضا مع طاهر محمد طاهر نجم المقاولون العرب والذى نجح الأهلى فى ضمه بشكل رسمى، وأوصى رينيه فايلر المدير الفنى للأهلى بتدعيم عددة مراكز في الموسم الجديد أبرزها المساك والظهير الأيمن وصانع الألعاب والجناح المهاجم.

كان رمضان صبحى قد شارك لأول مرة فى تدريبات بيراميدز الجماعية السبت الماضى، للحفاظ على لياقته البدنية والإعداد للمشاركة بقميص بيراميدز في الموسم الجديد، الذى من المنتظر أن ينطلق نهاية شهر نوفمبر المقبل.

