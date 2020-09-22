الأمن يضبط العناصر المشاغبة فى البدرشين.. المتهمون حاولوا التعدى على سيارة شرطة بأبورجوان.. تحقيقات مكثفة مع العناصر المضبوطة.. ...

صرح مصدر أمنى بالقاء القبض على العناصر المشاغبة التى حاولت التعدى على سياره الشرطه بقرية أبو رجوان بالبدرشين جنوب محافظة الجيزة، وجارى اتخاذ الاجراءات القانونية حيالهم.

وحاولت عناصر مشاغبة احداث حالة من الشغب في مدينة البدرشين، والتعدي على سيارة شرطة وتوثيق ذلك بالفيديو ووضعه على منصات التواصل الاجتماعي، إلا أن الشرطة كانت حاضرة بقوة، حيث لاحقت المتهمين ونجحت في السيطرة على الموقف تماماً والقاء القبض على المتهمين.

ومن المقرر أن يخضع المتهمون لتحقيقات مكثفة، حيث يواجهون العديد من التهم المتعلقة بمحاولة التخريب.

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ومن جانبهم، ثمن أهالي البدرشين فى الجيزة موقف الشرطة فى التعامل بحسم وقوة مع هذه الفئة التى حاولت الخروج عن المألوف، مؤكدين أن سرعة تحرك رجال الشرطة كان لها دور كبير فى التعامل مع الموقف والسيطرة عليه، وإعادة الهدوء لمناطق جنوب الجيزة، حيث بادرت القيادات الأمنية ورجال الشرطة على التوجه لمكان الواقعة وفرض السيطرة الأمنية، وتحديد هوية المتهمين والقبض عليهم.





وتحاول الجماعة الإرهابية، إحداث حالة من الفوضى بالبلاد، لا سيما في ظل وجود مشروعات تنموية ووطنية ضخمة، مع تحقيقات إنجازات كبيرة على أرض الواقع، الأمر الذي اثار جنون جماعة الإخوان لا سيما الهاربين للخارجين، محاولين تصدير مشاهد غير حقيقية عن مصر داخلياً، من خلال إذاعة فيديوهات مفبركة عن تجمعات ومسيرات غير موجودة على أرض الواقع، وبثها على الأبواق الاخوانية، لا سيما قنوات "مكلمين والجزيرة" وغيرها من الأبواق الإعلامية الاخوانية، لاظهار وجود تظاهرات على غير الحقيقة.

ونجح الشعب المصري خلال الأيام الماضية في التعامل مع دعوات التخريب بفهم، حيث أيقن المواطنين أن هذه الدعوات تهدف للهدم والتخريب، فلم يستجيبوا لها، الأمر الذي دفع الجماعة لفبركة الفيديوهات واذاعتها على قنواتها محاولة اقناع الجميع بأنها لحظية.

