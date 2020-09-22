جدول ترتيب الدورى الإنجليزى بعد نهاية الجولة الثانية.. ليستر سيتى يتصدر

اختتمت منافسات الجولة الثانية من الدورى الإنجليزى الممتاز، أمس الاثنين، وشهدت الجولة مواجهات ساخنة بين 20 فريقا بالبريميرليج، وكان أبرز أحداث الأسبوع الثانى هو تسجيل رقم قياسى لأكبر عدد من الأهداف فى جولة واحدة، عندما سجل جابرييل خيسوس مهاجم مانشستر سيتى الهدف رقم 44 فى الأسبوع الثانى بمرمى وولفرهامبتون.

وشهدت الجولة الثانية رقما قياسيا بعد تسجيل 39 هدفا فى 8 مباريات من الأسبوع الثانى بالدورى الإنجليزى الممتاز، أقيمت على مدار يومى السبت والأحد، وسجل السيتى وولفرهامبتون وأستون فيلا يوم الاثنين 5 أهداف أخرى ليسجل البريميرليج رقما قياسيا بأعلى عدد من الأهداف تم تسجيله فى أسبوع واحد، متفوقًا على أفضل رقم سابق فى الدورى الإنجليزى الممتاز وهو 43 هدفًا.

وكانت أيضا أبرز الأرقام القياسية التى تم تسجيلها خلال الأسبوع الثانى من الدورى الإنجليزى، هو رقم تياجو الكانتارا المنتقل حديثا لصفوف ليفربول بأكبر عدد تمريرات صحيحة فى مباراة واحدة بـ65 تمريرة عندما شارك فى الشوط الثانى من مباراة فريقه ضد تشيلسى، بجانب رقم قياسى لمهاجم توتنهام هارى كين الذى أصبح أول لاعب إنجليزى يصنع 4 أهداف فى مباراة واحدة فى المباراة التى حسمها فريقه على ساوثهامبتون 5-2.

وجاء ترتيب الدورى الإنجليزى الممتاز بعد نهاية الجولة الثانية على النحو التالى: