اليوم.. أسوان يخضع لـ "رابيد تيست" غدًا استعدادًا لمباراة الجونة

يخضع الفريق الأول لكرة القدم بنادى أسوان، بقيادة أحمد كشرى، اليوم الثلاثاء لإجراءات تحليل "رابيد تيست" للكشف عن فيروس كورونا وذلك قبل 48 ساعة فقط من مباراة ابناء الجنوب والتى تجمع أسوان بنظيره الجونة يوم الخميس المقبل ضمن منافسات الجولة 29 من عمر مسابقة الدورى العام، فى المباراة التى تجمع الفريقين على استاد خالد بشارة بالجونة.

من جانبه، أكد أحمد كشرى، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى أسوان، أنه وقع عقوبة مالية على محمد جابر لاعب الفريق بعد وقوفه على الكرة فى مباراة أسوان والزمالك الماضية ضمن منافسات الجولة 28 من عمر مسابقة الدورى العام، والتى فاز بها أسوان بهدف نظيف، وشهدت المباراة وقوف محمد جابر على الكرة فى حركة استعراضية أثارت غضب الزملكاوية.

وقال كشرى فى تصريحات لـ "اليوم السابع"، وقعت غرامة بحوالى 5 آلاف جنيه على اللاعب بعد المباراة بسبب الوقوف على الكرة، وحذرته من تكرار تلك الحركة مرة أخرى، ونحترم جماهير الزمالك وإدارته.

من جهته، كشف محمد جابر "ميدو"، مدافع نادى أسوان، عن سر حركته الاستعراضية خلال مباراة فريقه مع الزمالك، وقال محمد جابر فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، "لم أكن أقصد تلك الحركة إطلاقاً ولكنى لجأت لها بعدما استفزنى ثلاثى الزمالك، وطوال أحداث الشوط الأول ومع كل كرة مشتركة كنت أعتذر للاعبى الزمالك رغم أننى أكبر منهم سناً، ولكن بعدما سجلنا هدف التقدم تحول الوضع وأصبح تعامل بعض اللاعبين بشكل عنيف".

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وأضاف محمد جابر، "كرة مشتركة مع إمام عاشور تشابكت أقدامنا وفوجئت بوابل من السباب والشتائم لم أتخيلها، وعلى إثر ذلك اشتعلت الخناقة وانضم مصطفى محمد، وبعد ذلك فى كرة أخرى فوجئت بمحمود علاء يقوم بإشارة خارجة لا يجب أن تصدر من لاعب ينتمى للزمالك، لأنه أساء إلى ناديه قبل أن يسىء إلىّ".

وتابع لاعب أسوان، "قررت الوقوف على الكرة رداً على هذا الاستفزاز، ولم أرد أن أرد عليهم بنفس طريقتهم، وندمت على تلك الحركة، ولم أكن أتمنى أن يكون هناك كل ردود الأفعال التى حدثت، فالأهلى والزمالك هما أكبر ناديين فى مصر ولهما كل الاحترام وللجماهير".

وعن مطالبة جماهير أسوان بأفريقيا قال جابر، "عقب مباراة طنطا والفوز برباعية فى الجولة قبل الماضية فوجئت بعدد من جماهير أسوان يتواصلون معنا من أجل تشجعينا وطالبونا بالمشاركة فى الكونفدرالية".

