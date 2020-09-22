"خدنى معك" لـ يارا وفضل شاكر تدخل نادى الـ100 مليون مشاهدة بعد 8 سنوات من طرحها

حققت أغنية "خدنى معك" للمطربة يارا والنجم فضل شاكر 100 مليون مشاهدة على يوتيوب، وذلك بعد طرحها منذ 8 سنوات، حيث طرحت الأغنية يوم 7 أكتوبر 2012، كما أعربت يارا عن سعادتها لوصول الأغنية إلى 100 مليون مشاهدة.
وفى سياق آخر انتهت المطربة اللبنانية يارا من تسجيل أغنية جديدة لتكون مفاجأة لجمهورها بالسعودية، وهى من كلمات الأمير عبد الله بن سعد بن عبد العزيز، وألحان إبراهيم الغانم، وتوزيع عباس صباح، ومن المقرر أن يارا تقدم أغنية فى مهرجان العيد الوطنى السعودى، الأسبوع الحالى، ومن ناحية أخرى طرحت يارا مؤخرا أغنتين الأولى أغنية بعنوان "ما يهمك يا بيروت"، إهداء للشعب اللبنانى بعد انفجارات بيروت، والثانية باسم "الهروب"، عبر قناتها الخاصة على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، والأغنية من كلمات مجد، وألحان صمت، توزيع شريف قاسم.
كما يواصل حاليا النجم اللبنانى فضل شاكر إعادة نشر الأعمال الفنية الخاصة به، حيث يمتلك كل حقوق تلك الأعمال على نشرها على القناة الرسمية الخاصة به على يوتيوب، كما سيتم نشر عدد من الأغانى الجديدة، كما أيضا يعمل علي توثيق صفحات سوشيال ميديا فيس بوك، وتويتر، وإنستجرام.
وكان فضل شاكر مؤخرا طرح أغنية "صباح الخير يا لبنان" عبر قناته على يوتيوب، وهى من كلمات سهام شعشاع وألحان أيمن قميحة وتوزيع: عمر صباغ وإشراف عام إياد النقيب.
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