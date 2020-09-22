وائل غنيم: محمد على كان نصاب فلوس ودلوقتى نصاب كلام ومنعرفش أجندته إيه

فضح الناشط السياسى وائل غنيم، محاولات المقاول الهارب محمد على، لإثارة الشعب المصرى ضد الدولة وزعزعة أمن واستقرار مصر من أجل تحقيق أجندته الخفية التي تهدف إلى الهدم لا البناء والتنمية، محذرًا الناس من اتباعه والوقوع في خطأ المشاركة بتنفيذ أهدافه، وجاء هذا من خلال سخرية وائل غنيم من المقاول الهارب بإسبانيا.

ففى الوقت الذى ظهر فيه محمد على، عبر فيديو مباشر "لايف" على فيس بوك، ليشن هجومًا على الدولة المصرية ويحرض المصريين للتظاهر، خرج وائل غنيم بـ"لايف" مقابل للتعليق على كلامه ومهاتراته بشكل طريف، وخلال ساعات قليلة، أصبح اسم وائل غنيم، هاشتاج بين الأكثر تداولًا على تريند مصر بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، بعد سخريته من المقاول الهارب محمد على.

وظهر المقاول الهارب محمد على، أثناء تجوله فى شوارع برشلونة وهو يتحدث عن المرور ونظافة الشوارع واحترام إشارات المرور، فسخر منه وائل غنيم معتبرًا أنه يتحدث عن بديهيات لا علاقة بها بالثورة المزعومة التى يدعو إليها، وقال غنيم، "قائد الثورة تايه فى شوارع إسبانيا وبيورينا ازاى الناس بتحترم قواعد المرور".

وعن إشارة محمد على لوجود موتوسيكلات فى الشوارع يستطيع الناس استخدامها بسهولة ويسر، قال وائل غنيم، "دى شركة قطاع خاص إيه الجديد اللى بيقوله بقى؟.. هى كده الناس بتحب شعوبها دى شركة بتعمل بيزنس وبتكسب فلوس ولو الموتوسيكلات دى اتعملت فى مصر أنت والعيال اللى بتحرضهم هينزلوا يبوظوها ويكسروها يا نصاب وهتترمى فى الزبالة بعد أسبوع، والله أنت منافق وكداب".

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واستكمل وائل غنيم سخريته من محمد على وتصويره لشوارع إسبانيا، قائلًا "بصوا الشوارع حلوة ازاى يا جماعة الله يالا نعمل ثورة نهد بلدنا علشان تبقى شوارعنا جميلة كده يالا بينا عشان نهد الشوارع كلها وننزل نحرقها"، وتعليقًا على تعبيرات وجه محمد على، أضاف غنيم، "بصوا مش قادر يمسك نفسه من الضحك لأنه بيمثل، وباين على وشه إنه بيشتغل نفسه".

وعندما قال محمد على "يا أفاقين يا حرامية يلعنكم الله دنيا وآخرة"، هاجمه غنيم، "الشيخ الشيخ.. ياض أنت مش كنت حرامى من الحرامية يالا.. فجأة بقى مناضل"، وأضاف "مفيش مسئول ميحبش إنه يحس بحب الشعب بتاعه عشان هو بيقدرهم، هما بس مبيعرفوش عشان الضغط والزحمة والمواجهات الغلط، لكن مش بالكلام اللى بيقوله محمد على، لأنه كان نصاب هو دلوقتى نصاب كلام وبيحاول يرجع ويلم فلوس، لكن زمان كان نصاب فعل وفلوس".

وتابع وائل غنيم، "مناضل اللايفات.. لازم تعرفوا هو ليه فى الشارع عشان يقولهم إنه فى الشارع زيهم فهو نازل فى شوارع فى برشلونة وعايز العيال تنزل فى البساتين، وهما ماشيين ورا واحد ضايع وقليل الأدب"، وأضاف "محمد طبعًا عنده عقده عشان مش متعلم فهيقلل من قيمة الشهادات وبيقولك شهادتك ولا تسوا.. كداب ونصاب.. أقسم بالله كلية هندسة جامعة القاهرة، وكلية هندسة جامعة الإسكندرية، وكلية الهندسة جامعة عين شمس، من الجامعات المحترمة فى أكبر شركات العالم".

واستطرد غنيم، "أنا كنت فى شركة لما كانت الواحد بيجى من هندسة القاهرة أو الإسكندرية أو عين شمس، كنا بنديهم احترامهم يعنى الكلام اللى بيقوله ده كلام فارغ عشان هو واحد مش متعلم وجاهل مدخلش أصلًا الجامعات وميعرفش يعنى إيه جامعة ولا بتشتغل إزاى بس قاعد بيفتى ويقولك أى كلام وأنت ماشى وراه عشان هو غضبان وعايز يوقعك وأنت متعرفش أجندته إيه".

