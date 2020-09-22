النيابة تطلب التحريات وتنتدب المعمل الجنائى حول حريق شقة سكنية فى المنيب

طلبت النيابة العامة بجنوب الجيزة تحريات الأجهزة الأمنية حول الحريق الذى اندلع داخل شقة سكنية فى المنيب، للوقوف على ظروف وملابسات الواقعة، كما انتدبت خبراء المعمل الجنائى لرفع الأدلة من موقع الحريق.

سيطر رجال الحماية المدنية على حريق داخل شقة سكنية فى منطقة المنيب دون إصابات، حيث انتقلت سيارات الإطفاء وتم السيطرة على النيران المشتعلة بالمكان، وذلك بعدما تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية الجيزة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية فى منطقة المنيب، وتم الدفع بـ 3 سيارات إلى مكان الحريق، وتم فرض كردون أمنى ومحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات، وتم إخماد النيران.

وتؤكد إدارة الحماية المدنية، إنه خلال فصل الصيف تتزايد الحرائق، لوجود مجموعة من الأخطاء التى يرتكبها قاطنى الشقق والعقارات السكنية، تؤدى إلى اندلاع الحرائق خلال ارتفاع درجات الحرارة، منها عدم وجود فتحات تهوية سواء فى الشقق أو داخل المخازن التى تحتوى على مواد قابلة للاشتعال.

وتشدد الإدارة استعمال أسلاك كهربائية مقلدة لا تتحمل الضغوط وتؤدى لنشوب حرائق بسبب الماس الكهربائى، بالإضافة إلى الأحمال الزائدة، بسبب تشغيل أجهزة التكييفات والأجهزة الكهربائية، وتخزين مواد سريعة الاشتعال بجوار مصدر حرارى.

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وتشير الإدارة إلى أن هناك أخطاء متكررة للحرائق منها كثرة اللجوء لوصلات الكهرباء العشوائية التى تؤدى للحرائق، والتدخين عند الشعور بالنعاس وعدم التأكد من إطفاء السيجارة، وترك الشموع أو أعواد الكبريت فى متناول الأطفال، واستخدم الماء فى حرائق الزيت المشتعلة، واستخدام أعواد الكبريت لاختبار تسرب الغاز، والأفضل استبداله بالصابون.

وتوضح الإدارة، أن السكان يهملون التأكد من سلامة البوتاجازات داخل المنازل وإحكام القفل لمنع التسرب، وأعمال صيانة فرن البوتاجاز لمنع أى تسرب غاز، كما يمنع قيام الأطفال بالعبث بأسطوانات الغاز ويجب إبعادهم عن المطبخ بالكامل مع تدريبهم على عملية الإخلاء فى حال وقوع الطوارئ، وضع أعواد الثقاب فى أماكن مرتفعة لضمان عدم وصول الأطفال إليها.