حريق فى قرية بجنوب لبنان وسماع دوى انفجار

تصاعدت أعمدة دخان من حريق في قرية عين قانا في الجنوب اللبناني اليوم الثلاثاء، وقالت محطات بث محلية إن صوت انفجار قوي سُمع هناك.

وقالت مصادر أمنية وقناة الجديد، إن انفجار جنوب لبنان تسبب في عدد من الإصابات.

يذكر أن الحرائق التي اجتاحت لبنان انحسرت بعدما أدت إلى مقتل شخص على الأقل وأتت على مساحات شاسعة من غابات البلاد مما دفع بيروت إلى نشر خراطيم المياه وطلب المساعدة من جيرانها.

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وساهم هطول الأمطار ليلا في إخماد بعض الحرائق لكن ظل القليل مشتعلا حسب مدير عام الدفاع المدني ريمون خطار، الذى قال لرويترز، "الحرائق خفيفة الآن وتحت السيطرة".



