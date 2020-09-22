الارشيف / أهم الاخبار

حريق فى قرية بجنوب لبنان وسماع دوى انفجار

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

تصاعدت أعمدة دخان من حريق في قرية عين قانا في الجنوب اللبناني اليوم الثلاثاء، وقالت محطات بث محلية إن صوت انفجار قوي سُمع هناك.

وقالت مصادر أمنية وقناة الجديد، إن انفجار جنوب لبنان تسبب في عدد من الإصابات.

يذكر أن الحرائق التي اجتاحت لبنان انحسرت بعدما أدت إلى مقتل شخص على الأقل وأتت على مساحات شاسعة من غابات البلاد مما دفع بيروت إلى نشر خراطيم المياه وطلب المساعدة من جيرانها.

Advertisements

وساهم هطول الأمطار ليلا في إخماد بعض الحرائق لكن ظل القليل مشتعلا حسب مدير عام الدفاع المدني ريمون خطار، الذى قال لرويترز، "الحرائق خفيفة الآن وتحت السيطرة".

 

 

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر حريق فى قرية بجنوب لبنان وسماع دوى انفجار على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع اليوم السابع وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

Advertisements

إقرأ ايضا