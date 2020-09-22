إدارة بيراميدز تعقد جلسة مع رجب بكار بعد قرار الاستبعاد

يعقد، بعد قليل، مسئولو نادى بيراميدز، جلسة مع رجب بكار ظهير أيمن الفريق الكروى الأول، لبحث موقفه من العودة للتدريبات الجماعية، ومن ثم العودة للمباريات الرسمية، وذلك بعد قرار الإدارة بإستبعاده من التدريبات والمشاركات الرسمية، حيث غاب اللاعب عن مواجهات فريقه فى مسابقة الدورى المصرى الممتاز، أمام كلاً من المصرى البورسعيدى ثم وادى دجلة وحرس الحدود، التى أقيمت أمس الإثنين فى إطار منافسات الجولة الثامنة والعشرين من عمر المسابقة، وانتهت بفوز الفريق السماوى بهدف دون رد أحرزه الغانى جون أنطوى.

ومن المنتظر أن تناقش الإدارة مع اللاعب قرار استبعاده، وتحديد موقفه خلال المرحلة المقبلة، وكان مصدر مطلع أكد أن رجب بكار يخوض حاليًا تدريباته بشكل منفرد موضحًا أن هذا الأمر أثار استياء اللاعب وبعض زملائه بالفريق، خاصة وإنه لا يوجد سبب فنى لهذا الاستبعاد، كما إنه جاء دون علم الجهاز الفنى للفريق بقيادة الكرواتى أنتى تشاتشيتش.

وكان بيراميدز أعلن التعاقد مع أحمد فتحى ظهير أيمن الأهلى، لمدة 3 سنوات مقبلة، بعد أن ينتهى تعاقد اللاعب مع المارد الأحمر بنهاية الموسم الجارى، وذلك من أجل تدعيم صفوف الفريق السماوى.

فى سياق آخر، يواجه بيراميدز أزمة بعد تعرض أكثر من لاعب للإصابة قبل مواجهة الإسماعيلى المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل، في لقاء الجولة 29 من الدورى الممتاز، ويبذل الجهاز الفنى بقيادة الكرواتى أنتى تشاتشيتش مع الجهاز الطبى أقصى جهد فى الأيام المقبلة للتغلب على تلك الإصابات، حتى لا تؤثر على مشوار الفريق فى منافسته الشرسة على وصافة الدورى مع الزمالك والمقاولون العرب.

Advertisements

ويعانى دودو الجباس مهاجم الفريق وأحمد توفيق لاعب الوسط من الإصابة فى العضلة الخلفية، التى غاب الثنائى على أثرها عن مواجهة حرس الحدود التى أقيمت أمس الإثنين، ومن المتوقع أن يستمرا فى الغياب عن مواجهة الدراويش.

وحول موقف المصابين أكد تشاتشيتش أنه سيتم مراجعة موقف أحمد أيمن منصور وأحمد توفيق مع الجهاز الطبي قبل مواجهة الإسماعيلى، ولكنه لا يرى إمكانية مشاركة ولفريد كانون الذى مازال يعانى من الإصابة، لافتًا إلى إن الأهم بالنسبة إليه عودة عبد الله السعيد بعد غياب استمر لشهر كامل، وسيرى موقف إيريك تراوري مع الجهاز الطبي خاصة وأنه غادر مباراة الحدود مصابا هو الآخر.

ويغيب محمود حمادة نجم خط الوسط، عن مباراة الإسماعيلي، بعد أن حصل على بطاقة صفراء في مباراة بيراميدز أمام حرس الحدود لتكون الثالثة التي سيغيب على إثرها عن لقاء الإسماعيلي المقبل.