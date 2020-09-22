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النائب العام السويسري يطالب بسجن القطري ناصر الخليفي 28 شهرا

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ذكرت قناة العربية في خبر عاجل لها منذ قليل، أن النائب العام السويسري يطالب بسجن القطري ناصر الخليفي رئيس مجموعة بى إن سبورت 28 شهرا، في قضية الخيانة والفساد، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وقالت قناة العربية، إن النائب العام السويسري يطالب بسجن الأمين العام للاتحاد الدولى لكرة القدم السابق فالك 36 شهرا.

وفى وقت سابق، قال النائب الاتحادي السويسري ، اليوم الثلاثاء ، إن رواية رجل الأعمال القطري ناصر الخليفي، حول الفيلا التي اعتبرت بأنها قدمت رشوة لمسؤول الاتحاد الدولى لكرة القدم السابق، شبيهة بالأسطورة.

وكشف النائب العام السويسري، أن الخليفي سدد عن طريق شركته سعر الفيلا المقدر بـ5 ملايين يورو.

وكشف النائب العام عن أن رجل الأعمال القطري سعى إلى تحريض فيفا ضد مصر في قضية البث دون ترخيص. واتهمت النيابة الاتحادية الخليفي بتشجيع فالك على خيانة الاتحاد الدولي لكرة القدم، معتبرة أنه استغل أزمته المالية من أجل رشوته مقابل دفعه إلى منحه حقوق بث مباريات دولية على شبكة "بي إن سبورت".

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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