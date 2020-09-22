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صحيفة رومانية تكشف القيمة الحقيقية لصفقة انضمام رمضان صبحى لبيراميدز

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كشفت تقارير صحفية رومانية عن القيمة الحقيقية لصفقة انضمام رمضان صبحى لصفوف فريق بيراميدز، خلال سوق الانتقالات الصيفية، قادما من فريق هدرسفيلد تاون الإنجليزى، بعد رفضه استكمال مشواره مع الأهلى، الذى أعير له لمدة موسم ونصف.

 

واستعرضت صحيفة " digisport" الرومانية، أبرز الصفقات الصيفية فى أوروبا، خلال الميركاتو الحالى، والتى أظهرت انتقال رمضان صبحى، لفريق بيراميدز، مقابل 5.3 مليون يورو أى ما يوازى 4.87 مليون إسترلينى بعقد لمدة 5 سنوات، ليستمر مع الفريق حتى عام 2025، ويأتى هذا التقرير ليكذب الأرقام التى كشف عنها مسئولى بيراميدز، للتعاقد مع رمضان صبحى، بعدما أكدوا أن قيمة ضم اللاعب أقل ماديا، من عرض الأهلى، الذى توقف عند 3.6 مليون إسترلينى، أى أن عرض بيراميدز، يتجاوز عرض القلعة الحمراء، بأكثر من مليون إسترلينى.

 

وكان عمرو بسيوني، مدير إدارة التعاقدات بنادي بيراميدز، قد أكد في مؤتمر تقديم اللاعب، أن عرض الفريق السماوي هو الأقل ماديًا مقارنة بالأندية التي كانت ترغب في شراء رمضان وتحديدًا النادي الأهلي.

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قيمة صفقة انتقال رمضان صبحى لبيراميدز

وبدأ رمضان صبحى، تدريباته مع فريق بيراميدز، خلال الأيام القليلة الماضية، من أجل الاستعداد للموسم الجديد.

 

ومنع النادى الأهلى رمضان صبحى من مكافأة التتويج بلقب الدورى المصرى 2019 – 2020، والذى توج به المارد الأحمر، بعد خسارة الزمالك، أمام أسوان، الجمعة الماضى، بنتيجة 1 – 0.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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