وائل غنيم: محمد على بيلم ترافيك بالغلابة المضحوك عليهم وعملاء قطر.. فيديو

سخر الناشط السياسى وائل غنيم، من المقاول الهارب محمد على، ومخططاته لإثارة الشعب المصرى وتحريضه على الثورة وتخريب الوطن وزعزعة استقراره، مسلطًا الضوء على نقاط التضارب في حديث المقاول الهارب، وذلك من خلال ظهور وائل غنيم بـ"لايف" عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" للتعليق على كلام ومهاترات محمد على، بشكل طريف.

وقال وائل غنيم، عبر اللايف: "هو اتصدم لما الظابط طرده فى الاجتماع، لما كان قاعد فى الاجتماع مع الظباط وقالهم نعمل مشروع ديزنى لاند بدل العاصمة الإدارية الجديدة اتهزأ ومكنش مصدق إن هو بيتهزأ، فدلوقتى واخد الناس السذج الطيبين الغلابة المضحوك عليهم مع بعض المغفلين اللى بياخدوا فلوس من القطريين والعملاء اللى مش فاهمين إن هما عملاء، وواخدهم فى رحلة عشان يلم بيهم ترافيك ويعمل قضية حلوة ويظبط نفسه ويقولك تحيا مصر بس عن طريق برشلونة فى الشالية".

وتابع غنيم، "اللى بتقولوا عليها ثورة 20 سبتمبر مليانه عيال ليه، عشان لو حصل حاجة يعرفوا يهربوا ولو عيل اتخبط مثلًا يقولوا قتلة الأطفال، والكلام دا كله خطط على فكرة، تنظيم الإخوان منظم بينظم نفسه كده وبيفكر كده، ودا واحد مش مع الإخوان على فكرة.. محمد على مش إخوان، وكتير من اللى بينزلوا مش إخوان، بس بيتهيجوا من التهييج اللى بيعمله مجموعات الإخوان".

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ولفت وائل غنيم إلى أن محمد على "بيلعب لعبة الشياطين والملائكة، ولعبة الكفار والمسلمين، ولعبة الأهلى والزمالك"، مضيفًا "مفيش أى أفكار إصلاح هو ده هيصلح إيه ده.. الواد المغفل اللى مش فاهم أى حاجة ومفهم نفسه إنه فى ثورة هيصلح إيه ده مبيعرفش يشوف أصلًا"، وتابع "واخد العيال تهيجهم وتضحك عليهم وتعمل نفسك بتفهم وأنت ولا فاهم أى حاجة وبتتاجر بالغضب وبتضحك على الناس وبتضحك على ولاد الغلابة والعيال اللى لسه غضبانه".

وعن حديث المقاول الهارب عن الغلابة، قال وائل غنيم، "عايز يعمل نفسه بيحارب الطبقية يعنى، طيب أنا راضى ضميركوا تخيل كده إنك راجل وصل بيك السفه وبلاش السفه يا سيدى.. الشغف إنك تشترى عربية فيرارى بملايين الجنيهات عشان بس تسوقها وتمشى بيها فى الشارع، هتبقى عايش فعلًا حاسس بالغلابة".



