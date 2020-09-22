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وصول جثمان فريد خميس من أمريكا بعد غد وصلاة الجنازة أمام مصانعه بالعاشر

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أعلن الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، وصول جثمان رجل الأعمال محمد فريد خميس، قادما من الولايات المتحدة الأمريكية، يوم الخميس على متن طائرة خاصة الساعة 10 صباحا، على أن تقام صلاة الجنازة أمام مصنع شركة النساجون الشرقيون بالعاشر من رمضان، ويتم دفنه بمقابر العائلة بالروبيكي، وسيُحدد موعدُ تلقي العزاء لاحقاً.

 

 

ورحل  محمد فريد خميس ، السبت الماضى ، فى الولايات المتحدة الأمريكية بعد صراع مع المرض ، ونعت العديد من الوزرات والشخصيات العامة  والأزهر والكنيسة، رجل الأعمال البارز رائد الصناعة المصرية، ورئيس الاتحاد العام لجمعيات المستثمرين .

 

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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