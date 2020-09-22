تعرف على قائمة الأهلي لخوض مباراة "نادي مصر" في الدوري

أعلن السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للأهلي قائمة الفريق استعدادًا لمواجهة نادي مصر، التي تقام مساء غدٍ على استاد الكلية الحربية، في إطار منافسات الأسبوع الـ29 في بطولة الدوري الممتاز. ، وجاءت قائمة الأهلي كالتالي: محمد الشناوي ومصطفى شوبير وحمزة علاء وياسر إبراهيم ورامي ربيعة وأيمن أشرف ومحمود وحيد وعلي معلول وأحمد فتحي ومحمد هاني وأليو ديانج وعمرو السولية ومحمود كهربا ووليد سليمان وحسين الشحات وجونيور أجايي ومروان محسن وأليو بادجي وأحمد الشيخ وعربي بدر ومحمد فخري.
من ناحية أخرى ، حدد مسئولو الأهلي 3 ملايين دولار لبيع النيجيري جونيور أجاي لاعب الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية بعدما ارتفعت أسهم اللاعب في الرحيل عن القلعة الحمراء في ظل رغبة النادي ضم أكثر من لاعب أجنبي وهو ما يُحتّم على الإدارة الحمراء بيع بعض لاعبيها الأجانب لذا تبدو حظوظ رحيل أجاي ومعه الأنجولي جيرالدو والمغربي وليد أزارو كبيرة للغاية لكن مسئولو القلعة الحمراء يتطلعون لتحقيق مكاسب مالية من وراء بيع أجاي وأزارو تحديدًا خاصة أن النادي اشتراهم منذ عدة مواسم بمقابل مالي كبير ومن هنا حددت إدارة النادي مبلغ لا يقل عن 3 ملايين دولار أي ما يقرب من 48 مليون جنيه للاستغناء عن اللاعب النيجيري الصيف الجاري.
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