كواليس نجوم زمان.. بالفنجان وبدون سونار أمينة رزق تنبأت بميلاد هالة فاخر

للنجوم عادات يقومون بها فى الكواليس، اعتادوا عليها فى أوقات الاستراحة أثناء القيام بأدوارهم فى الأعمال التى يشاركون فيها سواء فى المسرح أو السينما أو التلفزيون، أو خلال البروفات ، وبعض هذه العادات يتفاءلون بها أو تقلل من توترهم أثناء العمل.وكان لنجوم الزمن الجميل بعض العادات التى يقومون بها فى الكواليس ومنهم الفنانة الكبيرة أمينة رزق إحدى رائدات الفن والمسرح والتى شاركت فى العديد من الفرق المسرحية فى بداياتها وخاصة فرقة رمسيس مع الفنان الكبير يوسف وهبى.

واشتهرت أمينة رزق بهواية قراءة الفنجان وهى الهواية التى ورثتها عن والدتها وكانت ترى أنها فن وعلم ، كما كتبت مجلة الكواكب فى عدد نادر صدر عام 1952 ضمن موضوع تحت عنوان:"حكايات من وراء الكواليس".

وكانت أمينة رزق تفخر بأنها تنبأت للكثيرين من زملائها بأشياء حدثت بالفعل، وكان من ضمن ما تنبأت به لزميلها الفنان فاخر فاخر أنه سيتزوج وينجب فتاة، وتحققت النبوءة بعد ثلاثة أشهر ، حيث تزوج فاخر فاخر وأنجب ابنته الفنانة هالة فاخر.

كما تنبأت أمينة رزق للفرقة المصرية التى كانت تشرك فيها بأنها لن تسافر إلى تونس ومراكش فى صيف عام 1951 رغم أن الفرقة كانت وقعت عقود السفر، وبالفعل تعطلت الفرقة ولم تسافر.

ولذلك كانت غرفة أمينة رزق بالمسرح لا تخلو من زملائها وأصدقائها الذين يلجأون إليها لتقرأ لهم الفنجان، فكانت تضحك وتقول لهم إنها لو فرضت أجراً عن قراءة كل فنجان ولو قرش واحد لأصبحت من أغنى الأغنياء.

