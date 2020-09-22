مرة أخرى عاد الجدل حول "نمبر 1" اللقب المفضل للنجم محمد رمضان، ليتحول الجدل إلى هجوم بين رمضان وأحمد الفيشاوى، بعدما أعلن الأخير عمله على أغنية بعنوان "نمبر 2" وبرغم تصريحات الفيشاوى حول سخريته من لقب "نمبر 1" واحترامه الشديد لمحمد رمضان إلا أن محمد رمضان استخدم مشهدا من أحدث أغانيه "الدبابة" موجها رسالة للفنان أحمد الفيشاوى قال فيها: "بالاعتذار للفيشاوى آخرك معايا صور".
فى المقابل ورغم تصريحه بمحبته واحترامه لمحمد رمضان علق الفيشاوى في تصريحات إعلامية على رسالة رمضان وقال "أنا دلوقتي في الاستوديو وبسجل أغنية "نمبر 2" وتعليقى على ما قاله أستاذ محمد رمضان "أنا مش هقبل اعتذارك".
في الفيديو التالى نستعرض تفاصيل القصة.. وهل سنشهد الخلاف تطورا بين النجمين فى الأيام المقبلة؟
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر أخرك صورة ومش هقبل اعتذارك.. خناقة أحمد الفيشاوى ومحمد رمضان حول نمبر 1.. فيديو على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع اليوم السابع وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.