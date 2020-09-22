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تجديد ندب المستشار أيمن بدوى المحامى العام الأول مديرا لإدارة النيابات لمدة سنة

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وافق مجلس القضاء الأعلي، برئاسة المستشار عبدالله شوضة، على المذكرة المقدمة من المستشار حمادة الصاوي، النائب العام بشأن طلب تجديد ندب المستشار أيمن محمد محمد أحمد بدوي، المحامى العام الأول، بمكتب النائب العام، للعمل مديرا لإدارة النيابات للنيابة العامة لمدة سنة تبدأ من أول أكتوبر ۲۰۲۰.

وافق مجلس القضاء الأعلى، برئاسة المستشار عبد الله شوضة، على حركة ندب المستشارين للعمل بالمحاكم الاقتصادية على مستوى الجمهورية للعام القضائى الجديد الذى يبدأ أول أكتوبر المقبل.

واعتمد المجلس الأعلى للقضاء الجزء الثالث من الحركة القضائية للعام الجديد 2020 -2021، فقد وصل لمجلس القضاء الأعلى، بعد أن قامت الأمانة العامة للمجلس على مراجعته، لتكتمل بذلك الحركة القضائية بأجزائها الثلاثة، والجزء الثالث من الحركة القضائية، يخص النيابة العامة، ويقوم بإعداده إدارة التفتيش بالنيابة، ويرسله النائب العام لمجلس القضاء الأعلى، ويعد الجزء الأصغر فى الحركة لأنه يتعلق بتنقلات وترقيات أعضاء النيابة فقط.

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واعتمد مجلس القضاء الأعلى، برئاسة المستشار عبد الله شوضة، الجزء الثانى من الحركة، وتتضمن ترقية 500 رئيس من الفئة ب إلى رئيس من الفئة أ، و500 قاض إلى درجة رئيس من الفئة ب، كما تم نظر حركة التنقلات بين المحاكم الابتدائية، وقال المجلس خلال بيانه، أنه تم مراعاة الرغبات والحالات المرضية والكفاءة الفنية خلال الحركة وفقا لما تقتضيه حاجة العمل.

وكان المجلس قد اعتمد الجزء الأول من الحركة القضائية للعام 2020 –2021، وتضمنت الحركة ترقيات 1010 قضاة، منهم 322 مستشارا إلى درجة رئيس استئناف، و338 مستشارا إلى درجة نائب استئناف، و350 رئيس محكمة إلى درجة مستشار، إضافة إلى التنقلات بين محاكم الاستئناف.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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