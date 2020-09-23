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محمود علاء رجل مباراة الزمالك وطنطا بعد قيادته القلعة البيضاء للفوز بثلاثية

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حصل محمود علاء مدافع نادى الزمالك، على لقب "رجل المباراة" بعد قيادته القلعة البيضاء للفوز على طنطا، بثلاثة أهداف مقابل هدف أحرز منهم هدفين، فى المباراة التى أقيمت بين الفريقين مساء أمس الثلاثاء، ضمن لقاءات الجولة 29 من بطولة الدورى المصرى لكرة القدم، حيث كتبت الصفحة الرسمية لنادى الزمالك، على فيسبوك: "‏ورجل مباراة اليوم هو محمود علاء".

واستعاد فريق الزمالك ذاكرة الانتصارات وحقق فوزاً مهماً على طنطا بثلاثة أهداف مقابل هدف خلال المباراة التى جمعتهما مساء أمس الثلاثاء، بإستاد القاهرة الدورى، ضمن منافسات الجولة 29 من بطولة الدورى المصرى لكرة القدم.

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جاءت ثلاثية الزمالك عن طريق مدافعه محمود علاء "هدفين" وإمام عاشور "هدف"، فيما سجل هدف طنطا محمود مسعود، ليستعيد الأبيض انتصاراته التى توقفت فى الجولة الماضية حينما خسر من أسوان بهدف نظيف، وهى الخسارة التى منحت الأهلى لقب الدورى رسمياً للمرة الـ42 فى تاريخه، ورفع الزمالك رصيده إلى 55 نقطة بالفوز على طنطا ويحافظ على المركز الثانى فيما تجمّد رصيد طنطا عند 18 نقطة ويبقى فى المركز الأخير.

 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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