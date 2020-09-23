أشرف عبد الباقى: تلقيت 3 ضربات موجعة فى 2003 أبرزهم والدى وعلاء ولى الدين

قال الفنان أشرف عبد الباقى إنه تلقى 3 ضربات حزينة للغاية، حيث توفى والده، ثم أعز أصدقائه، ثم بعدها وفاة الفنان علاء ولى الدين عام 2003، مشيراً إلى أنه مؤمن بقضاء الله، لافتاً إلى أنه يجب على الإنسان أن يشغل نفسه بالعمل، حتى ينسى ما يؤذيه.

وأوضح عبد الباقى، خلال استضافته ببرنامج "صاحبة السعادة" الذى تقدمه الإعلامية إسعاد يونس، أنه تلقى خبر وفاة صديقه الفنان علاء ولى الدين من شقيقه "معتز"، مضيفا: "ذهبت من المعادى إلى مصر الجديدة فى غضون 10 دقائق، ولا أعلم كيف ذهبت من مكانى، وحضرت حالة الوفاة كاملة، وظللت أبلغ الأصدقاء وأنا فاقد التوازن".

وكان عبد الباقى قد صرح فى الجزء الأول من الحلقة أن قصة حياة إسماعيل يس حزينة جدا وكان انطباع الجمهور عنه أنه كوميديان كبير وهنا كانت تكمن الصعوبة، ولكن كل تفاصيل حياته جعلنى أعيش تفاصيل الشخصية، ومن أصعب المشاهد التى قدمتها عندما عاد إسماعيل يس ليعمل فى الكبريهات وأحد الأشخاص كتب عنه فى الجرائد أنه يستول الفن فكان مشهد مؤثر جدا بعدما قرأ ماكتب عنه .

وعن مسلسل راجل وست ستات قال عبد الباقى: "قررت خوض تجربة مسلسل راجل وست ستات لأنه خارج الصندوق، وأنا دائما أحب أن أخوض تلك التجارب، وكان المخرج يريد أن يكون هناك جمهور طيلة فترة التصوير ولكن وجدنا الموضوع صعبا لأننا نصور لمدة 12 ساعة، وبالمناسبة هذه هى فكرة تجربتى الجديدة (اللوكندا)، فهى مسرحية بفكرة ستاند آب".

