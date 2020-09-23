كواليس اختيار مدرب الزمالك الجديد.. والإدارة تحدد موعد الإعلان

أكد أمير مرتضى منصور المشرف العام على الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، إنه تم الاستقرار على المدير الفني الجديد للقلعة البيضاء خلفًا للفرنسى باتريس كاريترون الذى رحل من أجل تولى قيادة التعاون السعودى، مضيفًا خلال تصريحات تلفزيونية لقناة "أون تايم سبورتس": "الطروف أجبرتنا على التعاقد مع مدرسة بعينها ومجلس الإدارة برئاسة مرتضى منصور سيعلن في التوقيت الذى يراه عن اسم المدرب الجديد".
وتحدث أمير مرتضى منصور عن الكواليس والصعوبات التي واجهت اللجنة المكلفة باختيار المدير الفني الجديد قائلاً: "تلاحم المباريات والضغط الشديد بالإضافة الى ظروف الطيران اعاقت سفرى إلى عدد من البلدان الأوروبية للتفاوض المباشر مع المدربين لكن مجلس الزمالك في النهاية سيشرح كافة الأمور الخاصة باختيار المدرب الجديد خاصة وأن الأسماء التي كانت مطروحة كثيرة وكان واجباً اختيار العنصر الأفضل للزمالك.
وقدم أمير مرتضى منصور الشكر للجهاز الفني بقيادة طارق يحيي على قبوله العمل في هذه الظروف الصعبة التي يمر بها الفريق من غيابات ورحيل مدرب وغيرها من الأمور مشدداً على انهم وبعيداً عن تواجد المدير الفني الجديد قريباً من عدمه علينا ان نثني عليهم في ظل الظروف الصعبة التي واجهت الفريق.
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