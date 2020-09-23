رضا عبد العال يسخر من حكم لقاء الزمالك وطنطا

انتابت رضا عبد العال، المدير الفني لفريق طنطا، حالة من الغضب من قرارات أحمد العدوي حكم مباراة فريق ضد الزمالك والتي جمعتهما على استاد القاهرة.

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واستعاد فريق الزمالك ذاكرة الانتصارات وحقق فوزاً مهماً على طنطا بثلاثة أهداف مقابل هدف خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، الثلاثاء، باستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الـ29 للدوري وجاءت ثلاثية الزمالك عن طريق مدافعه محمود علاء "هدفين" وأمام عاشور "هدف"، فيما سجل هدف طنطا محمود مسعود ليستعيد الأبيض انتصاراته التى توقفت فى الجولة الماضية حينما خسر من أسوان بهدف نظيف وهي الخسارة التي منحت الأهلي لقب الدوري رسمياً للمرة الـ42 في تاريخه، ورفع الزمالك رصيده إلى 55 نقطة بالفوز على طنطا ويحافظ على المركز الثاني فيما تجمّد رصيد طنطا عند 18 نقطة ويبقي في المركز الأخير.

ولعب الزمالك المباراة بتشكيل مكوّن من : محمد أبو جبل في حراسة المرمي، أمامه الرباعي احمد عيد ومحمود علاء ومحمود الونش وعبد الله جمعة، وفي الوسط طارق حامد وإسلام جابر، أمامهما أوباما وكاسونجو واحمد سيد زيزو، وفي الهجوم مصطفي محمد، فيما لعب طنطا بتشكيل مكوّن من : محمد أشرف، إيهاب سمير، سليمان عبد ربه، محمود مسعود، أحمد سالم صافى، مصطفى أمين، حسام غالى، حامد حمدان، أحمد فهمى، أحمد الالفى وهشام شعبان .

جاءت بداية المباراة حماسية من جانب الزمالك الذى ضغط مُبكراً بهدف تسجيل أول هداف اللقاء وحاول الأبيض استغلال سرعة لاعبيه وتحديداً مصطفى محمد وكاسونجو ولاحت له فرص لكنها ليست شديدة الخطورة وكانت أربزها كرة خطرة من زيزو في الدقيقة 15 مرت بجوار القائم ، فيما إعتمد فريق طنطا على تأمين الدفاع والهجمات المرتدة.

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بمرور الوقت ضغط الزمالك وحاول التسجيل وقام بتنويع هجماته على مرمى طنطا لكن دفاع الأخير مازال مُتماسك وينقذ فريقه من غزو الأبيض للشباك وطالب لاعبو الزمالك بإحتساب ركلة جزاء لهم بعدما لمست الكرة "يد" أحد لاعبي طنطا ولجأ أحمد العدوي حكم المباراة لتقنية الفيديو ويرفض إحتساب ضربة جزاء للزمالك قبل أن يحتسب العدوي ضربة جزاء أخرى للزمالك بعدما لمست الكرة يد أحد لاعبي طنطا لكن محمد أشرف تصدى للكرة الذى سددها محمود علاء بعدها انتهى الشوط بالتعادل السلبي.

جاءت بداية الشوط الثاني حماسية بشكل واضح من قبل الزمالك الذى أراد هز شباك الخصم ونجح محمود علاء في تسجيل هدف الزمالك الأول في الدقيقة بعدما أرتقى لضربة ركينها لعبها أحمد سيد زيزو وسدد علاء الكرة برأسه داخل شباك حارس طنطا.

لم يهدأ الزمالك بعد الهدف وواصل الضغط على أبناء السيد البدوي فيما تخلّى الأخير عن حذره الدفاعي ونشط بُغية التعادل وسدد أكثر من كرة تعامل معها جنش بشكل جيد للغاية..واصل الزمالك الضغط على مرمى طنطا وأحتسب العدوي ضربة جزاء ثانية للزمالك سدد منها محمود علاء الهدف الثاني للأبيض في الدقيقة 71.

وطالب لاعبو الزمالك بإحتساب ضربة جزاء ثالثة لهم بعدما تعرض بن شرقي للإصابة على حدود منطقة الجزاء وأحتسب العدوي ضربة جزاء في البداية قبل أن يُطالبه طاقم تحكيم "الفار" بعدم إحتساب الكرة ضربة جزاء لأن العرقلة جاءت من خارج منطقة الجزاء وتم إحتساب الكرة ضربة حرة مباشرة.

وأهدر أسامة فيصل فرصة تسجيل هدف ثالث للزمالك بعدما فشل في إستغلال كرة عرضية من أحمد سيد "زيزو" ، قبل أن ينجح طنطا في تسجيل هدف عن طريق محمود مسعود في الدقيقة 88 من ضربة ركينة سددها مسعود داخل شباك أبوجبل ، وأهدر كريم بامبو فرصة تسجيل هدف ثالث للزمالك بعدما تلقي تمريرة جيدة من بن شرقي لكنه سددها في يد حارس طنطا وسجل امام عاشور هدف ثالث للأبيض مُستغلاً وقوف لاعبي طنطا وبعدها ينتهي اللقاء بفوز الزمالك بثلاثة أهداف لهدف.

