محمود علاء: لا أقصد إهانة حارس طنطا.. والأمر دعابة مع ساسى

علق محمود علاء مدافع الفريق الكروى الأول بنادى الزمالك، على طريقة إحتفاله بالهدف الثانى الذى أحرزه فى شباك طنطا من ركلة جزاء فى الدقيقة 71 من عمر المباراة التى جمعتهما مساء أمس الثلاثاء على استاد القاهرة في الجولة الـ 29 للدورى وانتهت بفوز الأبيض بنتيجة 3 / 1، حيث أكد علاء فى تغريدة عبر حسابه الشخصى على تويتر، إنه لم يقصد استفزاز أو إهانة محمد أشرف حارس أبناء السيد البدوى.

وقال علاء فى تغريدته: "الموضوع لا يتعدى الدعابة مع فرجانى ساسى على طريقة التنفيذ، ولا أقصد الإهانة والاستفزاز لحارس طنطا إطلاقًا وتحدقنا سويًا بعد تسديدها وأيضًا بعد المباراة، فله منى كل الإحترام".



محمود علاء

وقال مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، أن فريقه قدم مباراة جيدة أمام طنطا مساء الثلاثاء في الدوري واستحق الفوز بثلاثة أهداف لهدف، قائلاً: "أبارك لرضا عبد العال على مستوى نادى طنطا وهو مدرب كبير وبيفهم كورة فى ظل ضغط المباريات الكتيرة، وبعتذر على حركة محمود علاء لحارس طنطا وبعتذر لنادى طنطا وجمهوره وهيتعاقب على الحركة اللى عملها".

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وتابع مرتضى منصور: "أحمد العدوى كان حكم عادل وكان بيحكم بما يرضى الله وممدش أيده على قفا لاعب من الزمالك وأهالى سيناء زعلانة على انتقادى لمحمود معروف فأنا بقول لأهل سيناء مش كون أنه من سيناء يسيئ لكم كل مكان فيه ناس مش كويسة وهو ظلم الزمالك ومد أيده على لاعب الزمالك".

وأوضح مرتضى منصور،"قبلنا اعتذار أحمد كشرى المدير الفني لأسوان بعد الاعتذار عن الحركة التى قام بها لاعب فريقه ووقف على الكرة، فأنا أحييه على شجاعة الاعتذار".