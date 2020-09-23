خالد الغندور يكشف موعد الإعلان عن المدير الفنى الجديد..ويؤكد: هيرضى الجمهور

أكد خالد الغندور نجم الزمالك السابق والإعلامى فى قناة النادى الأبيض، أن المدرب الجديد للفريق الأول لكرة القدم سيرضى جماهير القلعة البيضاء، حيث كتب عبر حسابه على فيس بوك منذ ساعات: "غدا الإعلان عن المدير الفنى الجديد وإن شاء الله هيرضى جمهور الزمالك".





ويسعى مجلس إدارة نادى الزمالك لحسم ملف المدير الفنى الجديد للفريق خلال الساعات المقبلة فى ظل ضيق الوقت قبل مباراة الرجاء المغربى فى الدور قبل النهائى لدورى أبطال أفريقيا، والمقرر لها منتصف أكتوبر المقبل، وفى إطار رغبة مجلس إدارة الزمالك فى إنهاء الملف سريعا تم اعتماد تشكيل جديد للجنة اختيار المدير الفنى، بإضافة كل من فاروق جعفر رئيس جهاز الكرة فى النادى، وخالد الغندور نجم الزمالك الأسبق، ليصبح تشكيل اللجنة كاملا يضم كل من أمير مرتضى منصور المشرف على الكرة وأحمد مرتضى منصور وإسماعيل يوسف عضوى المجلس، وفاروق جعفر وخالد الغندور، وفقا لتصريحات تليفزيونية لمرتضى منصور رئيس النادى.

واستعاد فريق الزمالك ذاكرة الانتصارات وحقق فوزاً مهماً على طنطا بثلاثة أهداف مقابل هدف خلال المباراة التى جمعتهما مساء أمس الثلاثاء، بإستاد القاهرة الدورى، ضمن منافسات الجولة 29 من بطولة الدورى المصرى لكرة القدم.

جاءت ثلاثية الزمالك عن طريق مدافعه محمود علاء "هدفين" وإمام عاشور "هدف"، فيما سجل هدف طنطا محمود مسعود، ليستعيد الأبيض انتصاراته التى توقفت فى الجولة الماضية حينما خسر من أسوان بهدف نظيف، وهى الخسارة التى منحت الأهلى لقب الدورى رسمياً للمرة الـ42 فى تاريخه، ورفع الزمالك رصيده إلى 55 نقطة بالفوز على طنطا ويحافظ على المركز الثانى فيما تجمّد رصيد طنطا عند 18 نقطة ويبقى فى المركز الأخير.



