هيئة الأرصاد الجوية تعلن بدء فصل الخريف جغرافيا اليوم

يوافق اليوم الأربعاء 23 سبتمبر بداية فصل الخريف، والذى يستمر لمدة 3 أشهر، ويتسم باعتدال درجات الحرارة، والتى تتراوح بين 32 إلى 33 درجة فى القاهرة، يتخلله موجات من التقلبات الجوية التى تؤدى لارتفاع درجات الحرارة.

كانت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، قد أكدت في وقت سابق أنه من المنتظر أن يبدأ فصل الخريف جغرافيا على جمهورية مصر العربية يوم الأربعاء الموافق 23 سبتمبر 2020 ويستمر لمدة ثلاثة أشهر لينتهى فى يوم الأحد الموافق 20 ديسمبر.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن مناخ فصل الخريف يتسم بالاعتدال فى درجات الحرارة بوجه عام ولكنه يعتبر فصل التقلبات الجوية الحادة والسريعة حيث يتخلله حالات من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية حيث تتكون بعض المنخفضات الجوية على شمال البلاد يصاحبها أحيانا أمطار غزيرة ورعدية على السواحل الشمالية والوجه البحرى وقد تمتد إلى القاهرة وتؤدى أيضا إلى اضطراب فى حركة الملاحة البحرية.

وتابعت الهيئة، أن بعض المنخفضات تؤدى إلى إثارة الرمال والأتربة والعواصف الترابية مما يعمل على انخفاض الرؤية الأفقية على الطرق، ويصاحب ذلك ارتفاع فى درجات الحرارة عن المعدلات بقيم تتراوح من 4 إلى 5 درجات ثم تعود إلى المعدلات الطبيعية مرة أخرى، وقد يتأثر جنوب البلاد ومحافظة البحر الأحمر وجنوب سيناء أحيانا بتعمق منخفض السودان الموسمى مما يؤدى إلى سقوط الأمطار الغزيرة والرعدية فى بعض من هذه المناطق والتى تتسبب فى تكون السيول نظرة للطبيعة الجغرافية.



