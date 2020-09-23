تفاصيل مكافأة العضوية لعضو مجلس الشيوخ والرئيس والوكيلين

يستعد أول مجلس شيوخ للانعقاد الخميس الأول من أكتوبر، وذلك عقب إتمام العملية الانتخابية لحسم تشكيله، والذى يتكون من 300 عضو، حيث تستقبل الأمانة العامة لمجلس الشيوخ بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس النواب أعضاء مجلس الشيوخ المنتخبين بقاعة البهو الفرعونى بمجلس النواب، وتم تخصيص 9 لجان من أعضاء الأمانة العامة لإنهاء الأوراق والمستندات الخاصة بالأعضاء الجدد

ووضع القانون رقم 141 لسنة 2020 بإصدار قانون مجلس الشيوخ، التفاصيل الخاصة بتنظيم مكافأه العضوية وما يتعلق بمكافأة رئيس مجلس الشيوخ والوكيلين، وذلك في ضوء المادتين 36 و37 :

- يتقاضى عضو مجلس الشيوخ من موازنة المجلس مكافأة شهرية مقدارها خمسة آلاف جنيه، تستحق من تاريخ أدائه اليمين، ولا يجوز أن يزيد مجموع ما يتقاضاه العضو من المجلس تحت أى مسمى على أربعة أمثال المبلغ.

Advertisements

- يتقاضى عضو مجلس الشيوخ راتبه الذى كان يتقاضاه من عمله، وكل ما كان يحصل عليه يوم اكتسابه العضوية من بدلات أو غيرها وذلك طوال مدة عضويته.

- لا يجوز أن يزيد مجموع ما يتقاضاه عضو مجلس الشيوخ من مبالغ على الحد الأقصى للدخول المقرر قانوناً.

- يتقاضى رئيس مجلس الشيوخ مكافأة مساوية لمجموع ما يتقاضاه رئيس مجلس الوزراء

- يتقاضى كل من وكيلى المجلس مكافأة مساوية لمجموع ما يتقاضاه الوزير