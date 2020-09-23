برشلونة يخطط لضم مدافع الوحدة السعودي

كشفت تقارير صحفية اسبانية، عن دخول الإسباني ألبرتو بوتيا، مدافع فريق الوحدة السعودي، ضمن خيارات إدارة برشلونة هذا الصيف، من أجل تدعيم الخط الخلفي بلاعبين جدد، وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، اليوم الثلاثاء، أن برشلونة يرغب أولا في ضم إريك جارسيا مدافع مانشستر سيتي، لكنه يريد دفع 20 مليون يورو فقط من أجله.

وأشار التقرير إلى أن البارسا قد يتجه إلى خيارات أخرى في حال صعوبة ضم جارسيا، من بينها التوقيع مع بوتيا، مدافع الوحدة السعودي والذي سبق له اللعب مع الهلال أيضاً.

يذكر أن بوتيا لعب أيضا في صفوف برشلونة خلال بداياته الكروية، قبل انتقاله الى سبورتنج خيخون ثم إلى أندية أخرى داخل وخارج إسبانيا.

فى سياق متصل، استقر الهولندي رونالد كومان المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني، على التشكيل الأساسي الذى سيبدأ به أولى مباريات البارسا في الدوري الاسباني هذا الموسم، والتي ستجمعه مع فياريال على ملعب "كامب نو" يوم الأحد المقبل، حيث استقر الهولندي على ملامح التشكيل من خلال المباراة الودية الأخيرة قبل انطلاق الموسم بالفوز 1-0 على إلتشي في كأس خوان جامبر.

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ووفقًا لما ذكرته صحيفة "سبورت" الكتالونية، أن مدرب برشلونة الجديد، سيختار نفس الفريق الذى لعب مباراة إليتشي ضد فياريال.

سيبدأ نيتو في حراسة المرمى بسبب إصابة الحارس الأساسي مارك أندريه تير شتيجن، وسيلعب بأربعة لاعبين في الدفاع اليمين إلى اليسار سيرجي روبرتو وجيرارد بيكيه وكليمنت لينجليت وجوردي ألبا.

سيكون لاعبا خط الوسط هما سيرجيو بوسكيتس وفرانكي دي يونج، بينما سيجلس الوافد الجديد ميراليم بيانيتش على مقاعد البدلاء، أما رباعي الأمام فهم أنطوان جريزمان وليونيل ميسي وأنسو فاتي وفيليب كوتينيو.

