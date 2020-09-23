نضال الشافعى ضابط مسئول عن تدريب أحمد عز فى مسلسل "هجمة مرتدة"

يجسد الفنان نضال الشافعى دور ضابط خلال أحداث مسلسل "هجمة مرتدة" للنجم أحمد عز ، فهو المسئول عن تدريباته المكلف بها ضمن المهمة التى يقوم بها فى العمل، ويواصل فريق العمل تصوير مشاهدهم فى الديكورات الخاصة بالمسلسل. والمسلسل من الأعمال المتوقع لها المنافسة بقوة بموسم دراما رمضان 2021، خاصة أنه يضم مجموعة كبيرة من نجوم الصف الأول، فضلا عن تناوله لقصة حقيقية من واقع ملفات المخابرات المصرية.

‪مسلسل "هجمة مرتدة" من تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد علاء الديب، ويشارك في بطولته إلى جانب أحمد عز وهند صبرى كل من هشام سليم وماجدة زكى ونضال الشافعى، وندا موسى، ومايان السيد، ويوسف عثمان، وخالد أنور وهاجر الشرنوبى ومحمد جمعة وآخرون من النجوم‬.

‪ومن ناحية أخرى تعاقد نضال الشافعى على المشاركة فى بطولة مسلسل "فى يوم وليلة"، للنجم أحمد رزق ومقرر أن يبدأ تصوير المشاهد الأولى مطلع شهر سبتمبر المقبل، والعمل من إخراج شيرين عادل وتأليف مصطفى جمال هاشم والعمل من إنتاج سينرجى‬.