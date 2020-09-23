أحمد التهامى يغطس فى البحر للترويج لفيلمه الجديد "زنزانة 7".. فيديو وصور

شارك الفنان أحمد زاهر متابعيه وجمهوره بمقطع فيديو يظهر من خلاله أحمد التهامي وهو يقوم بالغطس داخل البحر للترويج لفيلمهما "زنزانة 7"، حيث ظهر من خلاله وهو يقوم بالتقاط بوستر الفيلم من تحت الماء. وكتب زاهر على الفيديو الذي نشره عبر حسابه الشخصي بموقع إنستجرام: "تهامي مكنش لاقي الفيلم بس الحمد لله لاقاه في قاع البحر وطلعوا عاش يا توتو يا ابو الحركات يا جامد، زنزانة 7".

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وطرح صناع "زنزانة 7" الفيلم بدور العرض السينمائى الأربعاء الماضى، ليكون متاحا أمام الجمهور، وكان صناع فيلم "زنزانة 7" طرحوا البوستر الرسمى للعمل ويتصدره النجمان أحمد ‏زاهر ونضال الشافعى، ويجسد الأخير ضمن العمل شخصية منصور ‏الذى يدخل ‏السجن على هامش إحدى القضايا ويجسد أحمد زاهر شخصية ‏حربى، وهو شاب عادى ‏يتعرض لأزمة يدخل على إثرها السجن ومع مرور ‏الأحداث يلتقى المسجونان منصور ‏وحربى داخل "زنزانة 7"، خاصة أنهما ‏مجرمان، ويشهد الفيلم أحداث صراع بينهما على ‏مدار النصف ساعة ‏الأولى.‏

الفيلم كان يحمل اسم "المحترف" قبل تغييره، وهو من تأليف حسام موسى، ‏إخراج إبرام ‏نشأت، وتدور أحداثه فى إطار من الأكشن والإثارة، ويشارك ‏فى الفيلم عدد من الوجوه ‏الجديدة وهم أيمن كشك، أشرف عبدالعزيز، ‏ومنى منير.