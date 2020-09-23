المقاولون يضع خطة لتدعيم أكثر من مركز فى موسم الانتقالات

وضع مسئولو المقاولون العرب، خطة محكمة لتدعيم عدة مراكز بالفريق الأول خلال موسم الانتقالات المقبل، وذلك من أجل الحفاظ على توازن الفريق فى الموسم الجديد، خاصة مع اشتعال المنافسة بين عدة أندية، وأكد المهندس محمد عادل فتحى عضو مجلس إدارة المقاولون العرب والمشرف على فريق الكرة، فى تصريحات لـ "اليوم السابع"، أن النادى يخطط لتدعيم جميع المراكز لأن المنافسات المقبلة التى تنتظر المقاولون ستكون أكثر شراسة ومن بينها المنافسات الأفريقية فى حالة حصول الفريق على المركز الرابع بالموسم الجارى ، وأضاف عادل بأن عماد النحاس مدرب الفريق لا يهتم بضم الأسماء الكبيرة واللاعبين المعروفين بقدر ما يبحث بعناية عن اللاعبين الذين يخدمون احتياجاته بالفريق.

ويحتل المقاولون العرب المركز الثالث فى جدول مسابقة الدورى العام برصيد 49 نقطة، وخاض المقاولون 28 مباراة حتى الآن، فازوا فى 14 مباراة وتعادلوا فى 7 أخرين وخسروا 7 لقاءات أخرى، وسجل لاعبو المقاولون 35 هدفاً واستقبلت شباكهم 26 آخرين.

ووضع المقاولون العرب بقيادة عماد النحاس، هدفاً واضحاً منذ بداية الموسم الجارى، وهو التواجد بالمربع الذهبى من أجل المشاركة فى البطولات العربية والأفريقية، بغض النظر عن المركز الذى سيتواجد به المقاولون داخل المربع من الثانى إلى الثالث، معترفاً بأن المنافسة مع الثلاثة الكبار، الأهلى والزمالك وبيراميدز، ليست سهلة لانتزاع مركز متقدم، إلا أنه يكتفى بحسم المركز الرابع، ومع هذا الهدف بات فريق ذئاب الجبل يحتاج إلى 10 نقاط فقط من أجل حسم البقاء بين الكبار مبكراً.