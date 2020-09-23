ترامب يعلن عدم اتخاذ قرار نهائي فى اختيار قاضي المحكمة العليا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الثلاثاء إن لديه فكرة جيدة عن اختياره لمن سيخلف القاضية الليبرالية روث بادر جينسبورج التي توفيت يوم الجمعة.
وقال ترامب في مقابلة مع تلفزيون (دبليو.جي.إن) "لدي فكرة جيدة لكني لم أتخذ قرارا نهائيا بعد"
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