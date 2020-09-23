محمود علاء يعتذر: الموضوع دعابة مع ساسى ولا أقصد الإهانة لحارس طنطا إطلاقا

اعتذر محمود علاء مدافع نادى الزمالك، على تصرفه بعد إحرازه هدفا من ضربة جزاء للزمالك، فى مرمى طنطا، مؤكدا أن الموضوع لا يتعدى الدعابة مع فرجانى ساسى، على طريقة التنفيذ، مشددا على أنه لا يقصد الإهانة والاستفزاز لحارس طنطا اطلاقا.

وكتب علاء، عبر حسابه على تويتر: "الموضوع لا يتعدى الدعابة مع فرجانى ساسى على طريقة التنفيذ، ولا أقصد الإهانة والاستفزاز لحارس طنطا اطلاقا، وتحدثنا سويا بعد تسديدها وأيضا هاتفيا بعد المباراة، فله منى كل الاحترام".



محمود علاء

واستعاد فريق الزمالك ذاكرة الانتصارات وحقق فوزاً مهماً على طنطا بثلاثة أهداف مقابل هدف خلال المباراة التى جمعتهما مساء أمس الثلاثاء، بإستاد القاهرة الدورى، ضمن منافسات الجولة 29 من بطولة الدورى المصرى لكرة القدم.

جاءت ثلاثية الزمالك عن طريق مدافعه محمود علاء "هدفين" وإمام عاشور "هدف"، فيما سجل هدف طنطا محمود مسعود، ليستعيد الأبيض انتصاراته التى توقفت فى الجولة الماضية حينما خسر من أسوان بهدف نظيف، وهى الخسارة التى منحت الأهلى لقب الدورى رسمياً للمرة الـ42 فى تاريخه، ورفع الزمالك رصيده إلى 55 نقطة بالفوز على طنطا ويحافظ على المركز الثانى فيما تجمّد رصيد طنطا عند 18 نقطة ويبقى فى المركز الأخير.



