الصحة: نظام مميكن لتوزيع مرضى قوائم الانتظار على المستشفيات إلكترونيا

أكدت وزارة الصحة والسكان أنه يتم العمل فى مبادرة رئيس الجمهورية لإنهاء قوائم الانتظار للجراحات الحرجة والعاجلة بنظام مميكن يقوم بتوزيع المريض على أقرب مستشفى له حسب طبيعة حالته الصحية وطبيعة العملية التى يتم إجراؤها.

وناشدت الوزارة المواطنين ممن يحتاجون التدخلات الجراحية العاجلة سرعة التسجيل ببرنامج قوائم الانتظار، حرصًا على صحتهم، فى إطار خطة الوزارة لتكثيف العمل بمبادرة الرئيس لإنهاء قوائم الانتظار ومنع تراكم قوائم جديدة.

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وأكدت وزارة الصحة جاهزية كافة المستشفيات التي تشملها المبادرة وقدرتها على تغطية عدد العمليات على مدار اليوم، كما راجعت جاهزية المستتشفيات حسب نوع وطبيعة العمليات التى يتم إجراؤها بعد أن تم الانتهاء من إجراء 499 ألف و771 عملية جراحية بالمبادرة.

وكان الدكتور محمد مصطفى، منسق عام المشروع والمدير التنفيذى لغرفة عمليات مبادرة "قوائم الانتظار"،والمدير العام للمستشفيات، قال إن مستشفيات وزارة الصحة المشاركة في المبادرة أجرت 294 ألفاً و426 عملية جراحية من العمليات الجراحية التي تم إجراؤها، تليها المستشفيات الجامعية بعدد عمليات 119 ألفاً و97 عملية من أصل عدد العمليات التي تم إجراؤها بالمجان، مؤكداً أن المريض لا يتحمل أي تكلفة مالية، مع الاهتمام بتقديم الخدمة العلاجية على أعلى مستوى، موضحاً أن الوزارة تستقبل استفسارات وبيانات المواطنين عبر الخط الساخن 15300 الذي يعمل يومياً من التاسعة صباحاً وحتى السادسة مساءً.