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بيراميدز يختتم اليوم استعداداته لمواجهة الإسماعيلى بالدورى

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يختتم اليوم، الأربعاء، فريق الكرة الأول بنادى بيراميدز، استعداداته الفنية لمواجهة الإسماعيلى المقرر لها فى الثامنة مساء غدًا الخميس، على استاد الإسماعيلية بالجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدوري العام، حيث يبحث الفريق السماوى على تحقيق الفوز ومواصلة المنافسة الشرسة مع الزمالك على المركز الثانى، لاسيما وإن بيراميدز يرغب بشدة فى حصد الوصافة من أجل المشاركة فى دورى أبطال أفريقيا بالنسخة المقبلة، ومن المنتظر أن يرسم الجهاز الفنى بقيادة الكرواتى أنتى تشاتشيتش خطة مواجهة الدراويش فى ملعب الإسماعيلية، كما سيقوم الجهاز الفنى بعقد جلسة مع الجهاز الطبى لتحديد موقف المصابين من تلك المباراة، حيث يعانى بيراميدز من كثرة الإصابات فى الوقت الحالى، مثل  دودو الجباس  وأحمد توفيق وغاب الثنائى عن مواجهة حرس الحدود الإثنين، ومن المتوقع أن يستمرا  فى الغياب عن مواجهة الدراويش.

وحول موقف المصابين أكد تشاتشيتش أنه سيتم مراجعة موقف أحمد أيمن منصور وأحمد توفيق مع الجهاز الطبي قبل مواجهة الإسماعيلى، ولكنه لا يرى إمكانية مشاركة ولفريد كانون الذى مازال يعانى من الإصابة، لافتًا إلى إن الأهم بالنسبة إليه عودة عبد الله السعيد بعد غياب استمر لشهر كامل، وسيرى موقف إيريك تراوري مع الجهاز الطبي خاصة وأنه غادر مباراة الحدود مصابا هو الآخر.

ويغيب محمود حمادة نجم خط الوسط، عن مباراة الإسماعيلي، بعد أن حصل على بطاقة صفراء في مباراة بيراميدز أمام حرس الحدود لتكون الثالثة التي سيغيب على إثرها عن لقاء الإسماعيلي المقبل.

 


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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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