صور.. البنتاجون يتعهد بالحفاظ على تفوق إسرائيل العسكري في الشرق الأوسط

أعلن وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر خلال استقباله نظيره الإسرائيلي بيني جانتس في واشنطن، أن الولايات المتحدة ستحافظ على تفوق إسرائيل العسكري في الشرق الأوسط.

وقال إسبر أمام غانتس في البنتاجون : "أريد بادئ ذي بدء أن أقول للجميع إن إحدى الدعائم الأساسية لعلاقاتنا الدفاعية هي الحفاظ على التفوق العسكري النوعي لإسرائيل في المنطقة".

وأضاف أن "الولايات المتحدة ملتزمة بذلك، ووزارة الدفاع تحترم هذا الالتزام"، متعهدا "بمواصلة دعم السياسة الأمريكية القديمة القائمة على الحفاظ على أمن إسرائيل".

من جانبه، تعهد جانتس بالحفاظ على علاقات دفاعية وثيقة مع الولايات المتحدة، مشيرا إلى أن هذا الأمر "امتياز، ولكنه أيضا ضرورة".

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وأضاف أن "هذا الأمر مرتبط بالتفوق العسكري النوعي، ولكنه مرتبط أيضا بتعاوننا المهم".

وتابع: "نقول دوما إنه من مصلحتنا أن نشاطركم كل ما يمكننا مشاطركتم إياه. وسنواصل فعل ذلك في المستقبل".



استقبال مارك إسبر لوزير الدفاع الإسرائيلي



وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر خلال استقباله نظيره الإسرائيلي بيني غانتس



